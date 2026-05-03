Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तिलक वर्मा की 2 करोड़ रुपये की घड़ी टूटी, VIDEO हुआ वायरल; आखिर क्या है सच्चाई?

May 03, 2026 02:11 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share

मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक वर्मा की दो करोड़ रुपये की घड़ी टूटने का दावा किया जा रहा है। चलिए, आपको दावे की सच्चाई के बारे में बताते हैं। मुंबई को 'एल-क्लासिको' मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।

तिलक वर्मा की 2 करोड़ रुपये की घड़ी टूटी, VIDEO हुआ वायरल; आखिर क्या है सच्चाई?

मुंबई इंडियंस (एमआई) को आईपीएल 2026 में एक और हार का मुंह देखना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने चेपॉक स्टेडियम में खेले गए 'एल-क्लासिको' में एमआई को 8 विकेट से रौंदा। मुंबई ने 159/7 का स्कोर बनाया और चेन्नई ने 11 गेंद बाकी रहते आसानी से टारगेट चेज कर लिया। मुंबई की हार के साथ-साथ युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा के नुकसान की भी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल, गलत शॉट खेलने के कारण तिलक के हाथ पर डिवाइस टूट गया। ऐसा सीएसके के तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन द्वारा डाले गए 12वें ओवर में हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा और कई लोगों ने दावा किया कि दो करोड़ रुपये की घड़ी टूट गई।

क्या आखिर क्या है सच्चाई?

तिलक ओवरटन के ओवर की अंतिम गेंद पर स्कूप शॉट खेलना चाहते थे लेकिन चूक गए। गेंद पहले बल्ले से टकराई और फिर कलाई पर जाकर लगी। लोग दावा कर रहे हैं कि तिलक की 2.13 करोड़ रुपये की घड़ टूट गई। यह दावा सच नहीं है। तिलक ने कलाई में घड़ी नहीं बल्कि व्हूप का फिटनेस ट्रैकर बैंड पहना था। ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी के अनुसार, डिवाइस की कीमत तकरीबन 28 हजार रुपये है। तिलक के अलावा विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे स्टा स्टार क्रिकेटर को भी इस तरह का फिटनेस बैंड पहने देखा गया है। तिलक ने सीएसके के खिलाफ 8 गेंदों में महज रन बनाए। उन्हें स्पिनर नूर अहमद ने 13वें ओवर में आउट किया। वह मौजूदा सीजन में कुछ खास धमाल नहीं मचा सके हैं। तिलक ने अब तक 9 मैचों में सिर्फ 193 रन बनाए हैं, जिसमें शतक शामिल है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

वीडियो देखें…

ये भी पढ़ें:हार्दिक पांड्या की वो गलती जिसने डुबोई MI की लुटिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना था
ये भी पढ़ें:CSK से मिली हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा?

मुंबई इंडियंस अंक तालिका में नौवें नंबर पर

मैच की बात करें तो चेन्नई ने 160 रनों का टारगेट ऋतुराज गायकवाड़ (नाबाद 67) और कार्तिक शर्मा (नाबाद 67) के अर्धशतक की मदद से आसानी से 18.1 ओवर में दो विकेट पर चेज किया। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद मेहमान टीम का प्रदर्शन काफी फीका रहा जिसमें केवल नमन ही कुछ देर टिककर खेल सके। उन्होंने 37 गेंद की पारी में चार चौके और तीन छक्के लगाए। उनके अलावा रेयान रिकेल्टन ने 37 रन और सूर्यकुमार यादव ने 21 रन का योगदान दिया। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या का 23 गेंद में 18 रन बनाना टीम के संघर्ष की कहानी बयां करता है। लगातार निराशाजनक प्रदर्शनों के बाद पांच पांच आईपीएल खिताब जीत चुकी दोनों ही टीम का टूर्नामेंट में आगे का सफर इस मैच के नतीजे पर निर्भर था। सीएसके इस जीत से आठ अंक लेकर छठे स्थान पर पहुंच गई जिससे उसकी प्लेऑफ में कदम बढ़ाने की संभावना बरकरार है जबकि एमआई चार अंक से नौंवे स्थान पर है।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
Tilak Varma Mumbai Indians IPL 2026

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।