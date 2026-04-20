तिलक के तूफान और अश्विनी के 'चौके' से तबाह हुई GT, मुंबई इंडियंस ने IPL में पहली बार किया ऐसा

मुंबई इंडियंस (MI) ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज की। यह हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई टीम की आईपीएल 2026 में दूसरी जीत है। जीटी के सामने 200 का लक्ष्य था।

हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस (एमआई) आईपीएल 2026 में जीत की पटरी पर लौट आई है। एमआई ने लगातार चार हार के बाद सोमवार को गुजरात टाइटंस (जीटी) के खिलाफ 99 रनों से जीत दर्ज की। यह मौजूदा सीजन में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। तिलक वर्मा के तूफानी शतक की बदौलत एमआई ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीटी के सामने 200 रनों का टारगेट रखा। जवाब में गुजरात की टीम 15.5 ओवर में 100 रनों पर सिमट गई। तिलक के तूफान के बाद तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार के 'घातक चौके' ने जीटी को तबाह किया। उन्होंने चार ओवर में महज 24 रन देकर चार विकेट चटकाए। स्पिनर मिचेल सेंटनर और अल्लाह गजनफर ने दो-दो जबकि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक ने एक-एक शिकार किया। पांच बार की चैंपियन एमआई ने पहली बार अहमदाबाद के मैदान पर जीटी को मात दी है।

GT ने 55 रनों पर गंवाए पांच विकेट लक्ष्य का पीछा करते हुए जीटी ने खराब आगाज किया। बुमराह ने पहले ओवर में साई सुदर्शन (0) को पवेलियन भेजा। हार्दिक ने दूसरे ओवर में जोस बटलर (5) को अपने जाल में फंसाया। अकप्तान शुभमन गिल (14) बुमराह पर दो चौके मारे लेकिन अश्विनी द्वारा डाले गए पांचवें ओवर में डीप स्क्वायर लेग पर नमन को कैच दे बैठे। जीटी के लिए सर्वाधिक रन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर (17 गेंदों में 26) ने बनाए। वह आटवें ओवर में सेंटनर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री पर नमन के हाथों लपके गए। एक गेंद बाद ग्लेन फिलिप्स (6) भी सेंटनर को उनकी गेंद पर वापस कैच देकर पवेलियन लौट गए। गुजरात की आधी टीम 55 रनों पर लौट गई थी। शाहरुख खान ने 17 और कगिसो रबाडा ने 12 रनों का योगदान दिया। राहुल तेवतिया (8) समेत छह खिलाड़ी दहाई अंक में नहीं पहुंचे। अशोक शर्मा 1 रन बनाकर नाबाद रहे।

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तिलक वर्मा ने की दो अहम साझेदारियां इससे पहले, मुंबई ने गुजरात के खिलाफ पांच विकेट पर 199 रन बनाए। तिलक ने आईपीएल के अपने पहले शतक के दौरान 45 गेंद में आठ चौकों और सात छक्कों से नाबाद 101 रन की पारी की। उन्होंने हार्दिक पांड्या (16 गेंद में 15) के साथ पांचवें विकेट के लिए 81 और नमन धीर (45) के साथ चौथे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी की। तिलक की पारी की बदौलत मुंबई की टीम अंतिम चार ओवर में 73 रन जोड़ने में सफल रही। जीटी की ओर से कागिसो रबाडा ने 33 रन देकर तीन विकेट चटकाए। मोहम्मद सिराज ने 25 जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 54 रन देकर एक-एक विकेट हासिल किया।

GT ने टॉस जीतकर मुंबई को बैटिंग दी थी शुभमन गिल ने टॉस जीतकर मुंबई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जिस फैसले को रबाडा ने सही साबित करते हुए चौथे ओवर में 25 रन तक दोनों सलामी बल्लेबाजों क्विंटन डिकॉक (13) और दानिश मालेवार (02) को पवेलियन भेज दिया। रबाडा ने पारी के दूसरे ओवर में टी20 क्रिकेट में पदार्पण कर रहे मालेवार को पगबाधा किया और फिर अगले ओवर में डिकॉक को अपनी ही गेंद पर लपका। अच्छी फॉर्म में चल रहे नमन धीर ने मोहम्मद सिराज पर लगातार दो चौकों के साथ शुरुआत की। सूर्यकुमार यादव (15) ने भी रबाडा की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका मारा लेकिन इस तेज गेंदबाज ने इसी ओवर में उन्हें बोल्ड कर दिया। मुंबई इंडियन्स ने पावरप्ले में तीन विकेट पर 46 रन बनाए।