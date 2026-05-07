IPL 2026 के बीच सूर्यकुमार बने पिता, पत्नी देविशा शेट्टी ने दिया बेटी को जन्म; शेयर की तस्वीर

मुंबई इंडियंस के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने गुरुवार को मुंबई के एक अस्पताल में बेटी को जन्म दिया।

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव गुरुवार को पिता बन गए हैं। मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी के घर बेटी का जन्म हुआ है। सूर्यकुमार इस समय मुंबई की टीम के लिए आईपीएल में खेल रहे हैं। 4 मई को उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम की कप्तानी भी की थी। हालांकि आगामी मैच से पहले वह स्क्वॉड से अलग हो गए थे और बेटी के जन्म के समय अपने परिवार के साथ थे। कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पहली बार पिता बने सूर्यकुमार आगामी मैच से बाहर हो सकते हैं।

सूर्यकुमार यादव और देविशा शेट्टी ने जुलाई 2016 में शादी के बंधन में बंधे थे। इस साल मार्च में इस जोड़ी ने बेबी शावर आयोजित किया था। सूर्यकुमार यादव और देविशा शेट्टी की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं। घरेलू क्रिकेट में संघर्ष के दिनों से देविशा सूर्यकुमार के साथ रहीं थी और अब हाल ही में बतौर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टी20 विश्व कप ट्रॉफी जीती है। सूर्यकुमार यादव का हालिया फॉर्म अच्छा नहीं रहा और वह रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

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मुंबई इंडियंस की टीम अभी तक आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। हालांकि टीम के लिए राह आसान नहीं है। मुंबई ने 10 मैच खेलते हुए तीन मुकाबले जीते हैं और सात मैच गंवाए हैं। टीम इस समय पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर है। पिछले मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने मुंबई की कप्तानी की थी। सूर्यकुमार यादव ने बताया था कि वह बीमार पांड्या की जगह कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर पंड्या के लिए आईपीएल 2026 भुला देने वाला रहा है क्योंकि पिछले साल ग्रुप चरण में चौथे स्थान पर रहने के बाद मुंबई इंडियन्स अब टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है। मुंबई ने अब तक अपने नौ मैच में से दो जीते हैं और सात गंवाए हैं।

पा ने मौजूदा सत्र में अब तक 186 रन बनाए हैं और चार विकेट लिए हैं। बीमार होने के कारण पंड्या इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी एक मैच नहीं खेल पाए थे जिसमें टीम की कप्तानी सूर्यकुमार ने की थी। टीम के हारने और पांड्या के बल्ले या गेंद से ठीक से न चलने के कारण, इस बात पर शक है कि उनकी गैरमौजूदगी चोट से ज्यादा कुछ है। मुंबई इंडियंस के अधिकारियों ने यह समझाने में काफी मेहनत की कि 4 मई के गेम से उनकी गैरमौजूदगी के बारे में और कुछ पढ़ने को नहीं है। फ्रेंचाइजी ने एक बयान में कहा, "हार्दिक पांड्या पीठ में ऐंठन के कारण बीमार हैं, इसलिए आज के मैच के लिए सूर्यकुमार यादव कप्तान होंगे।"