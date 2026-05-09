सूर्यकुमार यादव RCB के खिलाफ मैच खेलेंगे या नहीं? सामने आई बड़ी अपडेट; पिछले मैच की थी कप्तानी
सूर्यकुमार यादव अपनी बेटी के जन्म के समय परिवार के साथ समय बिताने के लिए मुंबई की टीम से बाहर हुए थे। हालांकि उनके बेंगलुरु मुकाबले से पहले टीम से जुड़ने की उम्मीद है और वह चयन के लिए भी उपलब्ध रहेंगे।
मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने कहा कि वे रविवार को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मुंबई इंडियंस के पिछले मुकाबले में टीम का नेतृत्व किया था। सूर्यकुमार ने टीम प्रबंधन को बताया वह आरसीबी मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। उनके जल्द ही रायपुर पहुंचने की उम्मीद है। सूर्यकुमार की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल की थी।
सूर्यकुमार टीम से जुड़ेंगे
उल्लेखनीय है कि सूर्यकुमार यादव की पत्नी ने हाल ही में एक बच्ची को जन्म दिया है, इसलिए उनके खेलने को लेकर थोड़ी अनिश्चितता थी कि परिवार में नये मेहमान आने के बाद क्या वह समय पर रायपुर पहुंच पाएंगे। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार वह मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। टी-20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव रविवार को फिर से टीम की कप्तानी करेंगे या नहीं, यह नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या की रिकवरी पर निर्भर करेगा, जो पीठ में ऐंठन के कारण 4 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ गेम में नहीं खेल पाए थे।
अब सब कुछ एमआई में स्पोर्ट्स मेडिसिन के हेड बेन लैंगली और फिजियो नितिन पटेल पर निर्भर करता है। पता चला है कि पांड्या का शुक्रवार को फिटनेस टेस्ट हुआ था और शनिवार को फिर से उनकी जांच की जाएगी। बेशक, उन्होंने रायपुर में टीम के साथ अभ्यास नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि वे शाम को अभ्यास करेंगे।
सूर्यकुमार यादव आईपीएल 2026 में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। सूर्यकुमार ने अब तक सिर्फ एक मैच में अर्धशतक लगाया है। सूर्यकुमार ने जारी सीजन में 10 मैचों में 195 रन बनाए हैं। कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर पांड्या के लिए भी आईपीएल 2026 भुला देने वाला रहा है क्योंकि पिछले साल ग्रुप चरण में चौथे स्थान पर रहने के बाद मुंबई इंडियन्स अब टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है। मुंबई ने अब तक अपने नौ मैच में से दो जीते हैं और सात गंवाए हैं। पांड्या ने मौजूदा सत्र में अब तक 186 रन बनाए हैं और चार विकेट लिए हैं। बीमार होने के कारण पंड्या इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी एक मैच नहीं खेल पाए थे जिसमें टीम की कप्तानी सूर्यकुमार ने की थी।
पांच बार की आईपीएल विजेता मुंबई इंडियंस 10 मैचों में सिर्फ तीन जीत के साथ अंक तालिका में नौवें स्थान पर है। उसकी आईपीएल प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।