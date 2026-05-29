वैभव सूर्यवंशी को मिला बंपर ऑफर, इस एक डील के लिए 12 करोड़ तक देने को तैयार कंपनी
वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिलने वाला है। उनके बैट को स्पॉन्सर करने के लिए कंपनियां बड़ा ऑफर देने को तैयार हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि एक कंपनी ने हर साल 12 करोड़ देने का ऑफर दिया है।
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में अपने ताबड़तोड़ प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। अंडर-19 और अब आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर उनका भारतीय टीम में चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। दो साल के छोटे से करियर में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने नवंबर 2024 की मेगा नीलामी में 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था। हालांकि 2025 में आईपीएल डेब्यू के बाद से उन्होंने कई इंटरनेशनल गेंदबाजों की नींद उड़ाकर रख दी है। वैभव का क्रेज काफी बढ़ गया है और इसके साथ ही उनकी ब्रॉन्ड वैल्यू में भी काफी इजाफा होने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके बैट को स्पॉन्सर करने के लिए कंपनियां मुंह बोली रकम देने को तैयार हैं।
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज ने 15 मैचों में 680 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 240 का रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने जारी सीजन में लगातार मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इस वजह से उनकी ब्रॉन्ड वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। क्रिक ब्लॉगर के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी कौ मौजूदा समय में बैट स्पॉन्सरशिप से हर साल 50 लाख रुपये मिल रहे हैं। हालांकि उनका कॉन्ट्रैक्ट उन्हें बेहतर ऑफर मिलने पर बाहर निकलने की मंजूरी देता है, ऐसे में वैभव के पास इससे बेहतर विकल्प चुनने की आजादी है।
वैभव को मिला 12 करोड़ का ऑफर
रिपोर्ट के मुताबिक वैभव के बैट का स्पॉन्सरशिप डील खत्म होने के करीब है और इस वजह से कई कॉर्पोरेट कंपनियों ने उनको स्पॉन्सर करने में दिलचस्पी दिखाई है। इनमें देश की कुछ प्रमुख टायर ब्रांड्स भी शामिल हैं। वैभव सूर्यवंशी को बैट स्पॉन्सरशिप के लिए 12 करोड़ रुपये तक का भी ऑफर दिया गया है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि युवा बल्लेबाज से डील हासिल करने के लिए स्पॉन्सर उसे मुंह बोली रकम (ब्लैंक चेक) देने को तैयार हैं।
आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों पर 97 रनों की पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी ने इस पारी में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए लेकिन वह इस टूर्नामेंट में क्रिस गेल के नाम 30 गेंदों पर सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। हालांकि मुकाबले के बाद सूर्यवंशी ने कहा कि उन्हें पारी के बाद पता चला कि उनसे यह रिकॉर्ड मिस हो गया।
सूर्यवंशी ने कहा, "मुझे आउट होने के बाद पता चला कि मैंने सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड मिस कर दिया है। मेरा फोकस छक्के लगाने पर था। मैं शतक तो आगे भी लगा सकता हूं लेकिन कोशिश यही रहती है कि टीम के लिए जितना हो सके योगदान दे सकूं।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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