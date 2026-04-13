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SRH ने राजस्थान पर दर्ज की धमाकेदार जीत, प्रफुल्ल हिंगे ने लूटी महफिल; साकिब हुसैन ने काटा गदर

Apr 13, 2026 11:54 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान, हैदराबाद, भाषा
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सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज की। डेब्यूटेंट प्रफुल्ल हिंगे ने महफिल लूटी। वहीं, साकिब हुसैन ने गदर काटा। साकिब का भी यह पहला आईपीएल मैच था।

SRH ने राजस्थान पर दर्ज की धमाकेदार जीत, प्रफुल्ल हिंगे ने लूटी महफिल; साकिब हुसैन ने काटा गदर

कप्तान ईशान किशन की 44 गेंदों में 91 रन की पारी के बाद डेब्यू कर रहे प्रफुल्ल हिंगे (34 रन पर चार विकेट) और शाकिब हुसैन (24 रन पर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने आईपीएल 2026 में सोमवार को राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को 57 रन से शिकस्त दी। हिंगे ने पहले ओवर में ही तीन विकेट चटकाकर आईपीएल का नया रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और लुहान-ड्रे प्रिटोरियस को खाता खोले बिना आउट कर अपने पदार्पण को यादगार बनाया। सनराइजर्स ने किशन की आतिशी पारी के बाद आखिरी ओवरों में नीतीश कुमार रेड्डी और सलिल अरोड़ा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से छह विकेट पर 216 रन बनाए, जिसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स को 19 ओवर में 159 रन पर आउट कर दिया। रॉयल्स की यह पांच मैचों में पहली हार है, जबकि सनराइजर्स की इतने ही मैचों में यह दूसरी जीत है। हिंगे को पदार्पण कर रहे एक अन्य गेंदबाज शाकिब का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने यशस्वी जायसवाल (एक) और डोनोवन फरेरा (44 गेंदों में 69 रन) के अहम विकेट चटकाए। ईशान मलिंगा ने 31 रन पर दो विकेट लिए।

राजस्थान ने 9 रन पर गंवा दिए 5 विकेट

महज नौ रन पर पांच विकेट गिरने के बाद फरेरा और रविंद्र जडेजा (32 गेंदों में 45 रन) ने छठे विकेट के लिए 72 गेंदों में 118 रन की साझेदारी कर रॉयल्स को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन इस साझेदारी के टूटने के साथ ही टीम की उम्मीदें खत्म हो गईं। किशन ने अपनी पारी में आठ चौके और छह छक्के लगाने के अलावा हेनरिच क्लासेन (26 गेंदों में 40 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 88 रन की अहम साझेदारी की। आखिरी ओवरों में रेड्डी ने महज 13 गेंदों पर 28 रन ठोककर रनगति को और तेज किया, जबकि अरोड़ा ने 13 गेंदों में नाबाद 24 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। लक्ष्य का बचाव करते हुए हिंगे ने पारी की दूसरी गेंद पर ही वैभव सूर्यवंशी को विकेटकीपर अरोड़ा के हाथों कैच कराया। इसके बाद उन्होंने जुरेल को बोल्ड किया और लुहान-ड्रे प्रिटोरियस को रेड्डी के हाथों कैच कराकर तीन विकेट पूरे किए। ये तीनों बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, जिससे रॉयल्स ने एक रन पर तीन विकेट गंवा दिए। शाकिब ने दूसरे ओवर में जायसवाल को आउट कर स्कोर दो रन पर चार विकेट कर दिया। कप्तान रियान पराग ने हिंगे के खिलाफ पारी का पहला चौका जड़ा, लेकिन तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर स्लिप में अभिषेक शर्मा को कैच दे बैठे, जिससे तीन ओवर में नौ रन पर रॉयल्स की आधी टीम पवेलियन लौट गई।

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जडेजा-फरेरा की 118 रन की साझेदारी

अनुभवी रवींद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा ने इसके बाद संभलकर बल्लेबाजी करते हुए नियमित अंतराल पर बाउंड्री लगाईं। फरेरा इस दौरान ज्यादा आक्रामक रहे। जडेजा ने चौथे ओवर में शाकिब के खिलाफ दो चौके जड़े, वहीं फरेरा ने हिंगे के खिलाफ पारी का पहला छक्का लगाया। पावरप्ले में टीम का स्कोर पांच विकेट पर 40 रन था। फरेरा ने आक्रामक तेवर जारी रखते हुए शिवांग कुमार के खिलाफ सातवें ओवर में लगातार गेंदों पर दो चौके जड़े और 11वें ओवर में अपनी पारी का दूसरा छक्का लगाया। उन्होंने अगले ओवर में हर्ष दुबे की लगातार गेंदों पर दो चौके और एक छक्का जड़ते हुए 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। जडेजा ने 13वें ओवर में चौका लगाकर टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया, जबकि उसी ओवर में फरेरा के एक रन के साथ इस जोड़ी ने 65 गेंदों में शतकीय साझेदारी पूरी की। शाकिब ने 15वें ओवर में फरेरा को बोल्ड कर इस शानदार साझेदारी को तोड़ा, जबकि मलिंगा ने जडेजा को अरोड़ा के हाथों कैच कराकर रॉयल्स की जीत की उम्मीदों को समाप्त कर दिया। शाकिब ने इसके बाद 17वें ओवर में लगातार गेंदों पर जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई को आउट कर पदार्पण को यादगार बनाया। तुषार देशपांडे ने तीन छक्कों की मदद से 11 गेंदों में 25 रन बनाए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

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ईशान ने 30 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया

इससे पहले सनराइजर्स की शुरुआत भी खराब रही। पारी की शुरुआत में ही अभिषेक बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। उन्होंने पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन आर्चर (37 रन पर दो विकेट) की गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में बिश्नोई को कैच दे बैठे। किशन ने इसके बाद आक्रामक अंदाज अपनाते हुए आर्चर को फाइन लेग के ऊपर चौका और डीप मिडविकेट के ऊपर छक्का जड़ा। अगले ओवरों में उन्होंने संदीप शर्मा और देशपांडे पर भी बड़े शॉट लगाकर रनगति को तेज बनाए रखा। दूसरे छोर से ट्रेविस हेड प्रभावित नहीं कर सके और 18 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट के बाद भी किशन ने अपना आक्रामक रुख जारी रखते हुए 30 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और टीम को 10.3 ओवर में 100 के पार पहुंचा दिया। किशन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में संदीप की गेंद को हवा में लहरा बैठे और इस गेंदबाज ने विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के साथ टकराव के बावजूद शानदार कैच लपका। रेड्डी ने आखिरी ओवरों में चार छक्के जड़े, जबकि अरोड़ा ने दो छक्के और दो चौके लगाए, जिसमें पारी की आखिरी गेंद पर तुषार देशपांडे के खिलाफ लगाया गया छक्का भी शामिल था।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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