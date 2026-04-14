IPL 2026 से बाहर हुए ब्रायडन कार्स, SRH ने श्रीलंकाई गेंदबाज को घोषित किया रिप्लेसमेंट
Dilshan Madushanka IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने ब्रायडन कार्स की जगह दिलशान मदुशंका को शामिल किया है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज कार्स चोटिल हैं।
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स चोटिल होने के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने कार्स के रिप्लेसमेंट की घोषणा कर दी है। एसआरएच ने कार्स की जगह श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका को अपने स्क्वॉड में शामिल किया है। एसआरएच मौजूदा सीजन में अब तक पांच खेले चुकी है, जिसमें दो जीत नसीब हुई। हालांकि, कार्स को एक भी मैच में उतरने का मौका नहीं मिला। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ सीजन ओपनर मैच से पहले अभ्यास के दौरान हाथ में चोट लगी थी। उन्होंने आईपीएल डेब्यू नहीं किया है। कार्स को हैदराबाद टीम ने आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले रिटेन किया था। एसआरएच के हेड कोच डेनियल विटोरी ने तब उनके जल्दी ठीक होने की उम्मीद जताई थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
मदुशंका को मिले 75 लाख रुपये
आईपीएल ने एक बयान के अनुसार, एसआरएच ने मदुशंका 75 लाख रुपये में शामिल किया है। इससे पहले वह मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा रह चुके हैं लेकिन आईपीएल डेब्यू नहीं किया। 25 वर्षीय पेसर ने श्रीलंका के लिए एक टेस्ट, 28 वनडे और 19 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और कुल 70 विकेट चटकाए। वहीं, मंगलवार को एसआरएच के नियमित कप्तान पैट कमिंस को लेकर भी अहम अपडेट सामने आया है। तेज गेदंबाज कमिंस के 17 अप्रैल को हैदराबाद टीम से जुड़ने की उम्मीद है। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को 57 रनों से रौंदने के बाद एसआरएच को अगला मैच 18 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के विरुद्ध खेलना है।
पैट कमिंस का फिटनेस टेस्ट होगा
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस बुधवार को घर पर फिटनेस टेस्ट देंगे और अगर वह इसे पास कर लेते तो उनके 17 अप्रैल को हैदराबाद वापस आने की उम्मीद है। सीजन शुरू होने से पहले कमिंस ने कहा था कि अगर सब ठीक रहा तो वह आईपीएल का दूसरा हाफ खेलेंगे। कमिंस के हवाले से कहा गया, "मैं फिर से बॉलिंग कर रहा हूं। मैं अभी लगभग हर तीसरे दिन बॉलिंग कर रहा हूं। हमने टूर्नामेंट के बीच तक मुझे ठीक करने का प्लान बनाया है। ऐसे में उम्मीद है कि अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो मैं दूसरे हाफ में खेलूंगा।" कमिंस 27 मार्च को भारत आए थे और एसआरएच ने 28 मार्च को आरसीबी के खिलाफ पहला मैच खेला। हालांकि, वह 2 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया लौट गए। वह टीम के साथ कोलकाता गए थे और वहीं से घर निकले गए। कमिंस की गैर मौजूदगी में ईशान किशन एसआरएच की कमान संभाल रहे।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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