हार्दिक पांड्या की कप्तानी सवालों के घेरे में, साइमन डुल ने मुंबई को दी रिलीज करने की सलाह
साइमन डुल ने कहा है कि अगर मुंबई की टीम कुछ बदलाव करने जा रही है और हार्दिक अगले साल कप्तान नहीं होंगे तो उन्हें ऑलराउंडर को रिलीज कर देना चाहिए।
मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक है। लेकिन पिछले कुछ सीजन के रिकॉर्ड को उठाकर देखे तो मुंबई की टीम सिर्फ कागजों पर ही मजबूत बनकर रह गई। आईपीएल 2024 में टीम की कमान हार्दिक पांड्या को सौंपी गई थी लेकिन उनकी कप्तानी में टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था। टीम आखिरी पायदान पर रही थी और सिर्फ 4 मैच जीत सकी थी। अगले सीजन टीम ने बेहतर किया और क्वालीफायर-2 तक पहुंचने में सफल रही लेकिन आईपीएल 2026 में एक बार फिर टीम पॉइटंस टेबल में गोते लगा रही है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी के साथ-साथ उनके प्रदर्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं।
रिलीज करने की सलाह
पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस जारी सीजन में टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है। टीम ने अब तक 8 मैच खेले हैं और सिर्फ दो मैच जीत सकी है। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर साइमन डुल ने फ्रेंचाइजी को हार्दिक पांड्या को रिलीज करने तक की सलाह दे दी है। उनका मानना है कि शायद नए कप्तान के आने से चीजें बेहतर हो जाएंगी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली हार के बाद क्रिकबज से बातचीत में साइमन डुल ने कहा, ''मेरा सवाल ये है कि आपका अगले साल कप्तान कौन होगा? अगर वे कुछ बदलने जा रहे हैं, उनका अगले साल कप्तान कौन होगा? अगर हार्दिक पांड्या नहीं होंगे, तो उन्हें रिलीज करो।''
उन्होंने आगे कहा, ''केवल इसलिए कि मुझे नहीं पता कि वह उस माहौल में कैसा प्रदर्शन करेगा, जहां वह खुद अंडरपरफॉर्म कर चुका है, उसकी टीम पिछले तीन साल से लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है। यह उन्हें दबाव से मुक्त भी कर सकता है, और शायद नहीं भी। ये उसे ऐसा महसूस करा सकता है कि 'मैं फेल हो गया हूं।' ये दोनों तरफ जा सकता है। जब हार्दिक पूरी तरह से फिट होते हैं, तो वह खेल के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक रहे हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर वह कप्तान बनने जा रहा है, तो क्या वह पीछे हटने को तैयार हैं मेहनत करने को तैयार है और फिर से 'हार्दिक महान खिलाड़ी' बनकर खेलने को तैयार है?"
डुल ने कहा, ''याद रखें कि कैसे 2024 में उन्होंने पूरे IPL के दौरान कठिन समय का सामना किया था, लेकिन अंत में उन्होंने भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। । शायद उसके लिए परिस्थितियां भी सही नहीं रही हों। इसलिए दोनों बातों की जरूरत है। यह तो आसान है कि कह दें, ‘अरे हम हार रहे हैं, यह कप्तान की गलती है, उसे बदल दो।’ लेकिन ये हल नहीं है। आपको सबको एकमत करना होगा, हर छोटी-से-छोटी चीज़ की बारीकी से जाँच करनी होगी और तब कोई निर्णय लेना होगा। ग्रुप का अगला लीडर कौन होगा? अभी भी यह हार्दिक ही हो सकता है। इसलिए इसे पूरी तरह खारिज मत कीजिए, लेकिन ये भी मत सोचिए कि कोई समस्या नहीं है।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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