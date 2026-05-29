शुभमन गिल ने IPL में ठोका 5वां शतक, ऐसा करने वाले छठे बल्लेबाज बने; संजू सैमसन के रिकॉर्ड की बराबरी की

शुभमन गिल ने शुक्रवार को राजस्थान के खिलाफ आईपीएल में 5वां शतक लगाया। इसके साथ ही उन्होंने सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में संजू सैमसन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान दमदार शतक लगाया। इस शतक की बदौलत उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचा दिया है। शुभमन गिल का आईपीएल में ये पांचवां शतक है। गिल ने आईपीएल में 5वीं टीम के खिलाफ शतक ठोका है। इससे पहले उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी शतक लगाए। गिल की शतकीय पारी की बदौलत गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से हराया। राजस्थान द्वारा मिले 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने 18.4 ओवर में तीन विकेट खोकर 219 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

शुभमन गिल का 5वां शतक गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने मुल्लांपुर में 53 गेंद में 15 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 104 रन बनाए। गिल का आईपीएल में ये 5वां शतक है। इसके साथ ही वह आईपीएल में 5 या उससे अधिक शतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन के रिकॉर्ड की बराबरी की। संजू ने जारी सीजन में दो शतक लगाए थे। आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। विराट कोहली ने नौ शतक मारे हैं। कोहली ने भी इस सीजन शतक लगाया है। जोस बटलर ने आईपीएल में सात शतक लगाया है।

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आईपीएल 2026 में दूसरे सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 15 मैचों में 722 रन बनाए हैं। उनका औसत 48.13 का है। गिल का स्ट्राइक रेट 163.72 का है। वैभव सूर्यवंशी जारी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वैभव ने 16 मैचों में 776 रन बनाए। गिल गुजरात टाइटंस के लिए जारी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। साई सुदर्शन ने 16 मैचों में 702 रन बनाए हैं। अब तक सिर्फ तीन ही बल्लेबाज जारी सीजन में 700 का आंकड़ा पार कर सके हैं।