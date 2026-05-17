किसी और चीज की चिंता नहीं है लेकिन हमारी फील्डिंग...हार के बाद शुभमन गिल फील्डरों पर बरसे
शुभमन गिल का मानना है कि गुजरात टाइटंस की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खराब फील्डिंग की और इस वजह वह मैच जीतने के हकदार नहीं थे। उन्होंने फील्डरों पर जनकर निशाना साधा है।
गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों मिली हार के बाद कहा कि कई कैच छोड़ना टीम को भारी पड़ा। केकेआर ने गुजरात टाइटंस के खराब क्षेत्ररक्षण का फायदा उठाते हुए 29 रन से जीत हासिल कर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीद जीवंत रखा। केकेआर ने ईडन गार्डन्स में दो विकेट पर 247 रन का विशाल स्कोर बनाया और फिर गुजरात की चुनौती को चार विकेट पर 218 रन पर थाम लिया। इस हार के बाद गुजरात 13 मैचों में पांचवीं हार और 16 अंकों के साथ तालिका में अपने दूसरे स्थान पर कायम है। केकेआर की 12 मैचों में यह पांचवीं जीत है और वह 11 अंकों के साथ छठे स्थान पर आ गया है।
गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा, ''विकेट को देखते हुए 200 से 210 रन का स्कोर पार स्कोर लग रहा था। हमने कई सारे कैच छोड़े, जिससे गेंदबाजों के लिए मुश्किल ही पैदा हुई। ‘’
उन्होंने कहा, '' पिच अच्छी थी। कोई-कोई गेंद रुककर आ रही थी। मुझे लगता है कि हम जहां तक पहुंचे, वह हमारे द्वारा बेहतरीन प्रयास था। '' गिल ने कहा कि क्षेत्ररक्षण उनके लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, ''किसी और चीज की चिंता नहीं है लेकिन हमारा क्षेत्ररक्षण बेहतर हो सकता था। हमने तीन बेहद आसान कैच ड्रॉप कर दिए और इसी वजह से इस मैच को जीतने के हकदार नहीं थे। ''
एलन के गेंदबाजों की धुनाई करने के बाद अंगकृष रघुवंशी (नाबाद 82 रन) और कैमरन ग्रीन (नाबाद 52 रन) के नाबाद अर्धशतकों तथा दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए महज 53 गेंद में 108 रन की शतकीय साझेदारी से टीम 'करो या मरो' के मुकाबले में दो विकेट पर 247 रन के विशाल स्कोर तक पहुंची। यह इस सत्र में उसका सबसे बड़ा स्कोर है। लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन (नाबाद 53 रन) के 23 रन पर रिटायर्ड हर्ट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल (49 गेंद में 85 रन) और जोस बटलर (35 गेंद में 57 रन) के बीच 73 गेंद में 128 रन की साझेदारी के बावजूद चार विकेट पर 218 रन ही बना सकी।
केकेआर ने पारी के दौरान 22 छक्के लगाए जबकि गुजरात की टीम 12 छक्के ही लगा पाई। केकेआर इस जीत से 11 अंक से सातवें स्थान पर है। इस हार से गुजरात टाइटन्स का लगातार पांच मैचों में जीत का सिलसिला भी टूट गया जो 16 अंक से तालिका में दूसरे स्थान पर बरकरार है।
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