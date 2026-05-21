गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टी20 में पूरे किए 6000 रन, कोहली-गेल के क्लब में पहुंचे
शुभमन गिल ने गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान टी20 क्रिकेट में 6000 रन पूरे किए। वह सबसे तेज इस मुकाम तक पहुंचने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं।
गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने गुरुवार को टी20 क्रिकेट में 6000 रन पूरे किए। उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। शुभमन गिल ने गुरुवार को चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में 64 रन की दमदार पारी खेली। इसके साथ ही वह टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं दुनिया के सातवें बल्लेबाज बने हैं। शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 229 रन बनाए।
गिल ने पूरे किए 6000 रन
गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को टी20 क्रिकेट में 6000 रन तक पहुंचने के लिए 36 रनों की जरुरत थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात की पारी के सातवें ओवर में ये मुकाम हासिल किया। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। गेल ने सिर्फ 162 पारियों में ये कारनामा किया था। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने 165 पारियों में 6000 रन पूरे किए थे। केएल राहुल 166 और ऑस्ट्रेलिया के शान मार्श ने 180 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। डेवोन कॉनवे ने 180 और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने 184 पारियों में 6000 रन बनाए थे। शुभमन गिल को 6000 रन तक पहुंचने के लिए 185 पारियों लगी।
शुभमन गिल आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। उन्होंने 13 मैच में 616 रन बनाए हैं।
सलामी बल्लेबाजों साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी से गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ चार विकेट पर 229 रन बनाए। सुदर्शन (84 रन, 53 गेंद, सात चौके, चार छक्के) और गिल (64 रन, 37 गेंद, सात चौके, तीन छक्के) ने अर्धशतक जड़ने के अलावा पहले विकेट के लिए 125 रन जोड़कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। सुदर्शन ने जोस बटलर (नाबाद 57 रन, 27 गेंद, पांच चौके, चार छक्के) के साथ भी दूसरे विकेट के लिए 37 गेंद में 82 रन की साझेदारी की। सुपरकिंग्स की ओर से मुकेश चौधरी (36 रन पर एक विकेट), स्पेंसर जॉनसन (47 रन पर एक विकेट) और अंशुल कंबोज (56 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट चटकाया। गिल ने नूर अहमद पर दो छक्कों के साथ सिर्फ 23 गेंद में मौजूदा सत्र का चौथा अर्धशतक पूरा किया।
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