हार्दिक पांड्या को लेकर चल रही अफवाहों पर शार्दुल ठाकुर ने तोड़ी चुप्पी, दिए इन सवालों के जवाब
शार्दुल ठाकुर ने हार्दिक पांड्या को लेकर चल रही अफवाहों में से कुछ को सही बताया है कि जबकि कुछ को गलत कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हार्दिक कोलकाता के खिलाफ वापसी कर सकते हैं।
मुंबई इंडियंस के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या आईपीएल 2026 में चार मैचों से बाहर हो चुके हैं। सीजन के शुरुआत में उन्होंने एक मैच नहीं खेला था लेकिन पिछले तीन मैचों में वह चोट के कारण बाहर रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पांड्या और मैनेजमेंट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और इस वजह से वह लगातार मैचों से बाहर हो रहे हैं। हार्दिक की जगह कुछ मैचों में सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी की लेकिन पिछले मैच में दोनों के ना होने पर जसप्रीत बुमराह ने टीम कमान संभाली। अगले मुकाबले से पहले टीम के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने हार्दिक पांड्या की उपलब्धता और उनके ट्रेड को लेकर चल रही चर्चा पर अपना पक्ष रखा है।
पंजाब किंग्स के खिलाफ मिली जीत के बाद शार्दुल ठाकुर ने पत्रकारों से कहा, ''हार्दिक चोटिल है और इसलिए वह पिछले कुछ मैच में नहीं खेल पाए।'' हार्दिक मुंबई की टीम के साथ धर्मशाला नहीं गए थे जहां उनकी टीम ने पंजाब किंग्स को छह विकेट से हराया। सूर्यकुमार यादव भी अपने बच्चे के जन्म के कारण इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे और इसलिए जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की। वह इस सत्र में टीम के तीसरे कप्तान थे। हार्दिक पीठ दर्द के कारण लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ भी मैच में नहीं खेल पाए थे।
ठाकुर ने कहा, ''वह रायपुर (10 मई को आरसीबी के मैच के लिए) गए थे, लेकिन खेल नहीं पाए। वह अभी मुंबई में अभ्यास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वह कोलकाता (20 मई को ईडन गार्डन्स) में खेलेंगे। उनके जैसे खिलाड़ियों की कमी हमें हमेशा खलती है।'' मुंबई इंडियंस की टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। हार्दिक का इस दौरान प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और इसलिए फ्रेंचाइजी के साथ उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। ठाकुर ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ''सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं चल रही हैं, कुछ सही हैं, कुछ गलत। लेकिन उनके धर्मशाला नहीं आने का फैसला टीम प्रबंधन ने किया था।'' पंजाब किंग्स के खिलाफ ठाकुर ने 39 रन देकर चार विकेट लिए और मुंबई की जीत में अहम भूमिका निभाई।
ठाकुर ने कहा, ''मुझे लगता है कि बुमराह के साथ मेरा तालमेल अच्छा है। हमने काफी बातचीत की है। मुझे अन्य गेंदबाजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वह अपने विचार साझा करने में कभी संकोच नहीं करते।''
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