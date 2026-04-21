धाकड़ ऑलराउंडर को 7 करोड़ में खरीदकर बेंच गर्म करवा रही GT, कहा- मैं इस बात में नहीं पड़ता

गुजरात टाइटंस (GT) धाकड़ ऑलराउंडर जेसन होल्डर को 7 करोड़ रुपये में खरीदने के बाद बेंच गर्म करवा रही है। उन्हें आईपीएल 2026 में अब तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। होल्डर का ध्यान सिर्फ तैयार रहने पर है।

टीम चयन को लेकर चिंता करने को 'अनावश्यक ऊर्जा की खपत' करार देते हुए वेस्टइंडीज के अनुभवी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने कहा कि उनका ध्यान गुजरात टाइटंस (GT) में मौके का इंतजार करते हुए खुद को तैयार रखने पर है। इंडियन प्रीमियर लीग में दो सीजन के बाद वापसी कर रहे 34 वर्षीय होल्डर को आईपीएल 2026 में टाइटंस की प्लेइंग इलेवन में अभी तक जगह नहीं मिली है। प्रबंधन ने सात करोड़ रुपये की राशि के साथ टीम से जुड़े होल्डर पर जोस बटलर, राशिद खान, ग्लेन फिलिप्स और कगिसो रबाडा जैसे विदेशी खिलाड़ियों को तरजीह दी है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ सोमवार को हालांकि 99 रन की हार के बाद टाइटंस की टीम संयोजन पर पुनर्विचार कर सकती है। होल्डर पावरप्ले और आखिरी ओवरों में गेंदबाजी के साथ-साथ निचले क्रम में फिनिशर की भूमिका निभाने में सक्षम हैं।

'मैं इस बात में नहीं पड़ता कि कौन खेले...' होल्डर ने पीटीआई से विशेष बातचीत में कहा कि चयन को लेकर बाहरी चर्चाओं में उलझने के बजाय तैयार रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "कब खेलना है, कौन खेलेगा या किसे नहीं खेलना चाहिए, इन बातों में उलझना काफी अनावश्यक ऊर्जा खर्च करता है। एक खिलाड़ी के रूप में आपका काम है तैयार रहना और मौका मिलने पर टीम के लिए अपना योगदान देना।" उन्होंने कहा, "मैं इस बात में नहीं पड़ता कि कौन खेले या किसे बल्लेबाजी या गेंदबाजी करनी चाहिए। हमारे लिए अहम यह है कि टीम को जीत के लिए क्या चाहिए।" अपने आदर्श बल्लेबाजी क्रम के बारे में होल्डर ने कहा कि टीम जहां भी जरूरत समझे, वही उनके लिए सही स्थान है। उन्होंने कहा कि अब वे परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने और टीम के लिए काम पूरा करने पर ध्यान देते हैं।

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'जब भी मौका मिलेगा, उसे भुनाना चाहूंगा' उन्होंने कहा, "मैं यहां खेलने आया हूं और जब भी मौका मिलेगा, उसे पूरी तरह भुनाना चाहता हूं। उसका लुत्फ उठाते हुए टीम की जीत में योगदान देना चाहता हूं।" गेंदबाजी को लेकर उन्होंने कहा, "मैं अपने पूरे करियर में चार ओवर गेंदबाजी करता आया हूं, इसलिए इसमें कुछ अलग नहीं है। टीम को जो भी जरूरत होगी, मैं तैयार हूं।" मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत के लिए 200 रन का पीछा करते हुए शुभमन गिल की अगुवाई वाली टाइटंस की टीम 100 रन पर आउट हो गई। इस करारी शिकस्त के बाद टीम अंक तालिका में शीर्ष पांच से बाहर हो गई है। गुजरात का अगला मुकाबला शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ है। होल्डर ने कहा, “किसी भी मैच में हारना कठिन होता है। पिछली रात हमें बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यहां से आगे बढ़ने का रास्ता है। हमने ड्रेसिंग रूम में सुधार को लेकर अच्छी चर्चा की है और आगे बेहतर करने पर ध्यान है।”