संजू सैमसन ने पूरे किए 5000 IPL रन, डेविड वॉर्नर-एबी डिविलियर्स के क्लब में मारी एंट्री
संजू सैमसन ने रविवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले के दौरान आईपीएल में 5000 रन पूरे किए। वह इस मुकाम तक सबसे कम गेंदों में पहुंचने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज संजू सैमसन ने रविवार को आईपीएल में 5000 रन पूरे कर लिए हैं। वह टूर्नामेंट के इतिहास में पांच हजार रन बनाने वाले 10वें बल्लेबाज बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुए मुकाबले के दौरान संजू सैमसन ने ये उपलब्धि हासिल की। सैमसन ने मैच के दौरान दूसरे ओवर में रबाडा के खिलाफ चौका लगाकर ये कीर्तिमान हासिल किया।
संजू सैमसन के नाम अब 180 पारियों में 5008 रन हो गए हैं। इस दौरान उनका औसत 31.69 का रहा है और स्ट्राइक रेट 140.59 है। उन्होंने पांच शतक और 26 अर्धशतक लगाए हैं। सैमसन ने 185 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की। संजू अब तक तीन फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली डेयरडेविल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं। वह गेंद के लिहाज से तीसरे सबसे तेज 5000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। एबी डिविलियर्स ने 3288 गेंदों में 5000 रन बनाए। वहीं डेविड वॉर्नर ने 3554 गेंदों में ये कारनामा किया। संजू सैमसन ने सुरेश रैना (3,620 गेंद), केएल राहुल (3,688 गेंद) और एमएस धोनी (3,691 गेंद) को पीछे छोड़ा।
संजू सैमसन जारी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। संजू ने आईपीएल 2026 में 8 मैचों में 304 रन बनाए। उनका औसत 50.66 का है, जबकि स्ट्राइक रेट 169.83 का है। संजू इस सीजन दो शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं।
मैच की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन (87 रन) के अपने घरेलू मैदान पर लगाए गए अर्धशतक की मदद से रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स को आठ विकेट से शिकस्त दी। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों के दबदबे के बावजूद सीएसके के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के नाबाद 74 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की जिससे बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद टीम सात विकेट पर 158 रन ही बना सकी। गुजरात टाइटंस के लिए कागिसो रबाडा ने 25 रन देकर तीन विकेट चटकाए जबकि अरशद खान को 43 रन देकर दो विकेट मिले। मोहम्मद सिराज और मानव सुथार को एक एक विकेट मिला।
सलामी बल्लेबाज सुदर्शन (46 गेंद, चार चौके, सात छक्के) और जोस बटलर (नाबाद 39 रन) की पारियों से गुजरात टाइटन्स ने 16.4 ओवर में दो विकेट पर 162 रन बनाकर जीत हासिल की। सुदर्शन 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुए और चौथी गेंद पर बटलर ने छक्का जड़कर टीम को आसान जीत दिलाई। सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल (33 रन, 23 गेंद, एक चौका, तीन छक्के) ने अच्छी शुरूआत की। गिल के आउट होने के बाद सुदर्शन और बटलर (30 गेंद, चार चौके, एक छक्का) ने मिलकर टीम को जीत तक पहुंचाया। पिछले मैच में सुदर्शन के शतक जड़ने के बावजूद गुजरात टाइटन्स को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब स्कोर इतना बड़ा नहीं था जिससे गुजरात टाइटन्स ने लगातार दो हार के बाद जीत दर्ज की। इस जीत से उसके आठ मैच में आठ अंक हो गए हैं जिससे वह पांचवें स्थान पर पहुंच गई।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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