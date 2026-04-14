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CSK vs KKR: संजू सैमसन ने कर ली केएल राहुल की बराबरी, IPL में एमएस धोनी इस मामले में नंबर-1

Apr 14, 2026 09:25 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Sanju Samson CSK vs KKR: संजू सैमसन सीएसके बनाम केकेआर मैच में फिफ्टी से चूक गए। हालांकि, विकेटकीपर-बल्लेबाज सैमसन ने एक धाकड़ लिस्ट में केएल राहुल की बराबरी कर ली।

CSK vs KKR: संजू सैमसन ने कर ली केएल राहुल की बराबरी, IPL में एमएस धोनी इस मामले में नंबर-1

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के ओपनर संजू सैमसन ने मंगलवार को आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ शानदार बैटिंग की। वह चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में सर्फ दो रन से फिफ्टी से चूक गए। विकेटकीपर सैमसन ने 32 गेंदों का सामना करने के बाद 48 रन बनाए, जिसमें चार चौके और तीन छक्के शामिल हैं। उन्हें कार्तिक त्यागी ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड किया। उन्होंने पहली गेंद पर छक्का मारा था मगर अगली गेंद पर गिल्लियां उड़ गईं। सैमसन भले ही फिफ्टी से चूक गए लेकिन एक धाकड़ लिस्ट में उन्होंने केएल राहुल की बराबरी कर ली है।

संजू सैमसन ने 46वीं बार ऐसा किया

दरअसल, 31 वर्षीय सैमसन आईपीएल में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा बार 30 प्लस स्कोर बनाने वालों की लिस्ट में संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 46वीं बार ऐसा किया है। सैमसन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 182 मैच खेल चुके हैं। राहुल ने 149 मुकाबलों में 46 बार 30 प्लस स्कोर बनाया है। वह दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) का हिस्सा हैं। दिग्गज एमएस धोनी लिस्ट में नंबर वन हैं। उन्होंने 278 मुकाबलों में 66 मर्तबा यह कारनामा अंजाम दिया। वह पिंडली की चोट से उबर रहे हैं। दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज धोनी ने मौजूदा सीजन में अब तक सीएसके लिए कई मैच नहीं खेला है।

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IPL में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा 30+ स्कोर

66: एमएल धोनी

58: दिनेश कार्तिक

50: ऋषभ पंत

46: संजू सैमसन

46: केएल राहुल

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संजू सैमसन ने दो साझेदारियां की

चेपॉक में टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी चेन्नई टीम ने पांच विकेट के नुकसान पर 192 रन जुटाए। सीएसके की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (7) एक बार फिर सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे। उन्हें अनुकूल रॉय ने तीसरे ओवर में पवेलियन भेजा। सैमसन और आयुष म्हात्रे ने दूसरे विकेट के लिए 47 रनों की साझेदारी की। म्हात्रे के बल्ले से 17 गेंदों में 38 रन निकले। उन्होंने छह चौके और दो छक्के लगाए। सैमसन ने डेवाल्ड ब्रेविस (29 गेंदों में 41, चार चौके, दो छक्के) के संग 39 रन जोड़े। वहीं, ब्रेविस ने सरफराज खान के संग चौथ विकेट के लिए 51 रनों की पार्टरनशिप की। कार्तिक ने 17वें ओवर में सरफराज को आउट किया, जिन्होंने 18 गेंदों में 23 रन बटोरे। उन्होंने एक चौका और दो छक्के जमाए। ब्रेविस को 18वें ओवर में सुनील नरेन ने बोल्ड किया। शिवम दुबे 12 गेंदों में 13 और जेमी ओवरटन 6 गेंदों में 7 रन बनाकर नाबाद रहे।

Md.Akram

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Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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