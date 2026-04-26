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CSK के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, 12 साल बाद हुआ ऐसा

Apr 26, 2026 07:48 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल में सबसे धीमा अर्धशतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं। गायकवाड़ ने रविवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 49 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।

CSK के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, 12 साल बाद हुआ ऐसा

ऋतुराज गायकवाड़ (नाबाद 74) की कप्तानी पारी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने रविवार को आईपीएल 2026 के 37वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ सात विकेट पर 158 रनों का स्कोर खड़ा किया। पहले बैटिंग करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पावरप्ले में ही तीन विकेट गंवा दिए। पिछले मैच में शतक लगाने वाले संजू सैमसन 11 रन ही बना सके। हालांकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक छोर संभालकर रखा लेकिन काफी धीमी पारी खेली। पारी के दौरान वह एक समय 37 गेंद में 20 रन बनाकर खेल रहे थे। वह अंत तक टिके रहे और नाबाद 74 रन बनाकर लौटे। इस अर्धशतकीय पारी के साथ उनके नाम सबसे धीमी फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड जुड़ गया है।

गायकवाड़ 60 गेंद की नाबाद पारी में छह चौके और चार छक्के जमाकर फॉर्म में लौटे। उनके अलावा शिवम दुबे ने 22 रन का योगदान दिया और जेमी ओवरटन ने अंत में छह गेंद में तीन चौके और एक छक्के से 18 रन की उपयोगी पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2026 में खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। हालांकि रविवार को गायकवाड़ ने सिराज पर दो रन लेकर 49 गेंद में अर्धशतक जड़ा जो इस सत्र में उनका पहला पचासा है। इसके साथ ही वह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे धीमा अर्धशतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे धीमा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड पार्थिव पटेल के नाम है। पटेल ने 53 गेंद में 2010 में पंजाब के खिलाफ अर्धशतक बनाया था।

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मैथ्यू हेडन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में 2009 में 51 गेंद में 50 रन पूरे किए थे। मुरली विजय ने 2013 में पंजाब के खिलाप 50 और राजस्थान के खिलाफ 49 गेंद में अर्धशतक पूरा किया था। स्मिथ ने 2014 में वानखेड़े में 49 गेंद में 50 रन बनाए थे। ऋतुराज 2014 के बाद चेन्नई के लिए सबसे धीमा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबा बन गए हैं।

गुजरात टाइटन्स ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन (87 रन) के अपने घरेलू मैदान पर लगाए गए अर्धशतक की मदद से रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को आठ विकेट से शिकस्त दी। गुजरात टाइटन्स के गेंदबाजों के दबदबे के बावजूद सीएसके के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के नाबाद 74 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की जिससे बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद टीम सात विकेट पर 158 रन ही बना सकी।

IPL में CSK के लिए सबसे धीमी फिफ्टी

53 पार्थिव पटेल बनाम पंजाब चेन्नई 2010

51 हेडन बनाम मुंबई गकेबरहा 2009

50 विजय बनाम पंजाब मोहाली 2013

49 विजय बनाम राजस्थान जयपुर 2013

49 डी स्मिथ बनाम मुंबई वानखेड़े 2014

49 गायकवाड़ बनाम गुजरात चेन्नई 2026

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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