यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने जब से की ओपनिंग, तब से चमक गई RR की किस्मत, आंकड़े देखिए
वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने अब तक आरआर के लिए 9 बार साथ में सलामी बल्लेबाजी की है और सिर्फ दो बार फेल हुए हैं। बाकी के सभी 7 मुकाबले में हर मैच में बेहतर शुरुआत दी है और हर बार 30 से अधिक की साझेदारी की है
शनिवार को राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 70 रनों की ओपनिंग साझेदारी की। उनकी इस दमदार पार्टनरशिप ने ही टीम को बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद की और निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 210 रन बनाए और गुजरात टाइटंस को 204 रन पर ही रोक दिया। इसके साथ राजस्थान इस मुकाबले में 6 रनों से जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है।
यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के पिछले सीजन से राजस्थान रॉयल्स के लिए साथ में ओपनिंग बल्लेबाजी करनी शुरू की थी। उन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में 85 रन की अर्धशतकीय साझेदारी जोड़ी थी। इसके बाद इस जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है और राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी यूनिट की मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने अब तक आरआर के लिए 9 बार साथ में सलामी बल्लेबाजी की है और सिर्फ दो बार फेल हुए हैं। बाकी के सभी 7 मुकाबलों में हर मैच में बेहतर शुरुआत दी है और 30 से अधिक की साझेदारी की है।
वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की RR के लिए साझेदारी
पहला मैच- 85 रन
दूसरा मैच- 52 रन
तीसरा मैच- 166 रन (यह साल 2025 का वही मैच था जिसमें जीटी के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने शतकीय पारी खेली थी)
चौथा मैच- 1 रन
पांचवां मैच- 5 रन
छठवां मैच- 76 रन
7वां मैच- 37 रन
(ये सभी मुकाबले आईपीएल 2025 के हैं, जिनमें इन बल्लेबाजों ने साझेदारी की है। आईपीएल 2026 में इनका जलवा साफ देखने को मिला है। अब तक आईपीएल के इस सीजन में दो मैच खेले हैं और दोनों में अर्धशतकीय साझेदारी की है।)
8वां मैच- 75 रन (2026 के सीजन का पहला मुकाबला)
9वां मैच- 70 रन (कल का मैच)
इस तरह आंकड़ों को देखें तो वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग को बहुत मजबूती प्रदान की है। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत देकर टीम की जीत को सुनिश्चित करने में मदद की है। और इन दोनों बल्लेबाजों की खास बात यह है कि ये दोनों छोर से लगातार रन बनाते हैं। हालांकि, जायसवाल का साल 2026 के पहले मैच में डिफेंसिव अवतार देखने को मिला था, लेकिन अगले मुकाबले में उन्होंने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली थी।
आईपीएल 2026 के दोनों मैचों में दमदार प्रदर्शन के बाद भी ऑरेंज कैप इन दोनों बल्लेबाजों के पास नहीं बल्कि समीर रिजवी के पास है। दिल्ली कैपिटल्स के इस बल्लेबाज ने दो मैचों में 160 रन बना दिए हैं। उन्होंने अपने पहले मुकाबले में 70 रन बनाए थे, जबकि दूसरे मैच में 90 रनों की दमदार पारी खेली थी। पर्पल कैप रवि बिश्नोई के पास है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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