सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से रौंदा, बेकार गया वैभव सूर्यवंशी का तूफानी शतक
आईपीएल 2026 के 36वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया है। शनिवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे सनराइजर्स हैदराबाद ने आसानी से हासिल कर लिया।
आईपीएल 2026 के 36वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया है। शनिवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे सनराइजर्स हैदराबाद ने आसानी से हासिल कर लिया।
जुरैल और वैभव के बीच शतकीय साझेदारी
सीजन में पहली बार वापसी कर रहे सनराइजर्स हैदराबाद के नियमित कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान के बल्लेबाजों ने अपने मैदान पर पहले बैटिंग का न्योता पाकर उसे खूब भुनाया। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने टीम को तेज शुरुआत दी, लेकिन फिर जायसवाल 40 रन के स्कोर पर चलते बने। आज के मैच में उनका बल्ला नहीं बोला और उन्हें 8 गेंदों में सिर्फ 10 रन ही बना सके। हालांकि, जायसवाल के आउट होने के बाद ध्रुव जुरैल और वैभव सूर्यवंशी ने पारी को विस्फोटक अंदाज में आगे बढ़ाया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी की। जुरैल 35 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 57 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
वैभव सूर्यवंशी का शतक गया बेकार
वैभव सूर्यवंशी ने आज के मैच में अपना आक्रामक रूप अख्तियार किया। उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में शतक जड़ दिया और आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले तीसके बल्लेबाज बने। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी 103 रनों की पारी के दौरान छक्के अधिक लगाए और चौके कम। सूर्यवंशी ने 12 छक्के और 5 चौके जड़े और उनका स्ट्राइक रेट 278 से अधिक का रहा। वैभव की दमदार पारी के बाद भी राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने अच्छा फिनिश नहीं दिया और यही कारण है कि जहां एक समय यह टीम 250 के आसपास का स्कोर खड़ा करती दिख रही थी सिर्फ 228 रन ही बना सकी। फरेसा ने 16 गेंदों में 33 रन बनाए लेकिन सिमरन हेटमायर और बाकी बल्लेबाजों ने अच्छा फिनिशिंग टच नहीं दिया। अंत के ओवरों में सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की।
सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों का ऐसा रहा हाल
एसआरएच की ओर से प्रफुल्ल हिंग (4 ओवर 49 रन) और साकिब हुसैन (4 ओवर 62 रन) काफी महंगे साबित हुए हालांकि, इन गेंदबाजों को 1-1 विकेट हासिल हुए। लंबे समय के बाद वापसी कर रहे पैट कमिंस ने किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में सिर्फ 27 रन खर्च किए और 1 विकेट भी झटका। ईशान मलिंगा ने चार ओवर में 38 रन देकर दो विकेट हासिल किए। शिवांग कुमार महंगे साबित हुए और 2 ओवर में ही 31 रन लुटा दिए, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। नीतीश कुमार रेड्डी ने दो ओवर की गेंदबाजी करते हुए 20 रन दिए और एक विकेट चटकाया।
अभिषेक-ईशान और अन्य बल्लेबाजों ने दिलाई जीत
229 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर ने ट्रेविस हेड को 6 रन के निजी और 7 रन के टीम स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। हालांकि, इसके बाद ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने पारी को संभाला और 55 गेंदों में 132 रनों की साझेदारी की। अभिषेक शर्मा ने आज के मैच में 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से 29 गेंदों में 57 रन बनाकर फरेरा का शिकार बने। ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों में 11 चौके और 3 छक्के की मदद से 71 रनों की पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैच की लय सेट कर दी थी, जिसके बाद हेनरिक क्लासेन (24 गेंदों में 29) और नीतीश कुमार रेड्डी (18 गेंदों में 36) ने मैच को अपनी तरफ मोड़ लिया। इस मैच में सलिल अरोरा ( 3 गेंद में 8 रन) और अनिकेत वर्मा (1 गेंद में 1 रन) बनाकर जीत के साथ मैदान से लौटे। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस विशाल स्कोर को 18.3 ओवर में 9 गेंद शेष रहते 5 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया।
राजस्थान रॉयल्स ने 8 गेंदबाजों से कराई गेंदबाजी
राजस्थान रॉयल्स की ओर से आज के मैच में जोफ्रा आर्चर ( 4 ओवर 34 रन) और ब्रजेश शर्मा ( 4 ओवर 44 रन) ने दो-दो विकेट लिए, जबकि फरेसा ने एक ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। आज के मैच में राजस्थान रॉयल्स ने 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी 229 रनों के विशाल स्कोर को डिफेंड करने में सफल नहीं रहे। इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने पॉइंट्स टेबल पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। इस मैच में आआर की तरफ से कप्तान रियान पराग, रवींद्र जडेजा, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, नांद्र बर्गर ने भी गेंदबाजी की।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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