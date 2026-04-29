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रोहित शर्मा लगातार चौथे मैच से बाहर, कप्तान हार्दिक पांड्या ने फिटनेस अपडेट देकर टेंशन बढ़ाई

Apr 29, 2026 08:08 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस के दौरान बताया कि रोहित शर्मा पूरी तरह फिट नहीं हैं और उनको मैच फिट होने में कुछ और समय लगेगा।

रोहित शर्मा लगातार चौथे मैच से बाहर, कप्तान हार्दिक पांड्या ने फिटनेस अपडेट देकर टेंशन बढ़ाई

मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा बुधवार को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं। रोहित 12 अप्रैल से हैमस्ट्रिंग (मांसपेशियों में खिंचाव) चोट के कारण मैदान से बाहर हैं। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल 2026 में लगातार चौथे मैच का हिस्सा नहीं हैं। कप्तान हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले के दौरान रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर अपडेट दी है। उनके मुताबिक रोहित पूरी तरह फिट नहीं हैं। रोहित शर्मा ने जारी सीजन में चार मैचों में 137 रन बनाए हैं।

मुंबई इंडियंस ने कलाई की चोट के कारण क्विटंन डिकॉक मुंबई की एकादश का हिस्सा नहीं हैं। रेयान रिकेल्टन और रोबिन मिंज को एकादश में शामिल किया गया है। पांड्या ने बताया कि चोटिल अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को अब भी एकादश में वापसी के लिए कुछ और मैच लगेंगे। सनराजर्स ने शिवांग की जगह हर्ष दुबे को एकादश में जगह दी है।

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हार्दिक ने रोहित की फिटनेस पर दिया अपडेट

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद हार्दिक ने कहा आज डेली के मुक़ाबले मौसम थोड़ा ठंडा है। मुझे नहीं लगता है कि ओस की भूमिका ज्यादा रहेगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम पहले बल्लेबाजी करके देखना चाहते हैं कि कितना स्कोर बना सकते हैं। हमने कुछ अच्छे सेशन किए हैं। जरूरी है कि सभी खिलाड़ी खुद को रीसेट करें। रिस्ट इंजरी की वजह से डी कॉक आज का मैच नहीं खेल रहे हैं। रोहित को वापसी में अभी थोड़ा और समय लगेगा। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं बेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं। मैं यह जानता हूं।

वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि हम टॉस जीतते तो गेंदबाजी ही करते है। यह ट्रिकी पिच लग रही है। आपको अपनी उम्मीदों को रीसेट करना होगा। पिच आपसे कुछ अलग डिमांड कर सकती है। इस स्टेज पर केवल एक ही बदलाव हुआ है। शिवांग की जगह हर्ष दुबे आए हैं। उम्मीद है कि टीम उस पर विश्वास करेगी, जो मैं कहता हूं।

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मुंबई-हैदराबाद प्लेइंग इलेवन

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन):- रयान रिकलटन, विल जैक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिन्ज, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर और अश्विनी कुमार।

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन, हाइनरिक क्लासेन, सलील अरोड़ा (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), हर्ष दुबे, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे और इशान मलिंगा।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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