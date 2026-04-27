रोहित शर्मा का पत्ता काटा, इस भारतीय को बनाया कप्तान; जोस बटलर की ऑल-टाइम IPL इलेवन ने किया हैरान
इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर ने अपनी पसंदीदा ऑल-टाइम IPL इलेवन चुनी है। उन्होंने टीम में विराट कोहली को शामिल किया लेकिन रोहित शर्मा को बाहर रखा।
इंग्लैंड के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर ने अपनी ऑल-टाइम इंडियन प्रीमियर लीग इलेवन चुनी है। वह आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस (जीटी) की ओर से खेल रहे हैं। बटलर की टीम ने हैरान कर दिया है। उन्होंने पांच बार मुंबई इंडियंस (एमआई) को ट्रॉफी जिताने वाले रोहित शर्मा का पत्ता कटा दिया। बटलर ने 2016 में एमआई की तरफ से रोहित की कप्तानी में आईपीएल डेब्यू किया था। वह दो सीजन एमआई का हिस्सा रहे जबकि सात सीजन राजस्थान रॉयल्स (आरआर) का प्रतिनिधित्व किया।
कोहली के पार्टनर क्रिस गेल
बटलर ने पसंदीदा ऑल-टाइम आईपीएल इलेवन की घोषणा स्टुअर्ट ब्रॉड के 'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' पॉडकास्ट पर की। सबसे पहले बटलर से रोहित, विराट कोहली, क्रिस गेल और खुद में से दो ओपनर चुनने को कहा गया। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज कोहली और वेस्टइंडीज को पूर्व दिग्गज गेल को चुना। बटलर ने कहा, "मैं कोहली को बहुत ज्यादा और लगातार रन बनाने के लिए चुनूंगा और उस सीजन के लिए भी जब उन्होंने करीब 970 रन बनाए, जो जबर्दस्त है। इसलिए मैं उन्हें नंबर एक पर रखूंगा। मेरे हिसाब से उनके ओपनिंग पार्टनर क्रिस गेल होंगे। मुझे लगता है कि क्रिस गेल अब तक के बेस्ट टी20 बल्लेबाज हैं। मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा खतरनाक कोई हो सकता है।''
धोनी को सौंपी टीम की कमान
ब्रॉड ने बटलर से मध्यक्रम चुनने को कहा तो उन्होंने सुरेश रैना, एबी डिविलियर्स और कीरोन पोलार्ड पर मुहर लगाई। दोनों के बीच इस बात पर कोई बहस नहीं हुई कि टीम का कप्तान कौन होना चाहिए। उन्होंने एकमत से दिग्गज विकेटकीपर एमएस धोनी को चुना। धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने पांच आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। उन्होंने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की जगह 'सुपरमैन' आंद्रे रसेल को चुना। 35 वर्षीय बटलर ने बॉलिंग डिपार्टमेंट में जीटी के साथी कगिसो रबाडा, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल को नजरअंदाज किया। स्पिनर चहल आरआर में बटलर के साथ थे। चहल के नाम आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है।
ड्वेन ब्रावो का खास जिक्र किया
उन्होंने पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो को टीम में शामिल नहीं किया लेकिन खासतौर पर जिक्र किया। बटलर ने कहा, ''शायद ऑलराउंडर्स ब्रैकेट और बॉलर्स में एक बड़ी कमी रह गई है। मुझे लगता है कि ड्वेन ब्रावो ऑल-टाइम रिकॉर्ड के करीब होने के कारण जबरदस्त थे और एक विनर भी। आप देख सकते हैं कि वह लंबे समय तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में भी शामिल थे। इसलिए उनका जिक्र करना बनता है।" गौरतलब है कि बटलर और ब्रॉड ने टीम में अधिकतम विदेशी खिलाड़ियों के नियम का पालन नहीं किया। उनकी टीम में डिविलियर्स और गेल दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी आईपीएल खिताब नहीं जीता।
जोस बटलर की ऑल-टाइम आईपीएल इलेवन: विराट कोहली, क्रिस गेल, सुरेश रैना, एबी डिविलियर्स, कीरोन पोलार्ड, एमएस धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, राशिद खान, सुनील नरेन, जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।