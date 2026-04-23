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हर मैच में ऐसा नहीं कर सकते, दबाव नहीं डालें; RCB के टिम डेविड ने बोल दिया कड़वा सच

Apr 23, 2026 10:42 pm ISTMd.Akram बेंगलुरु
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का हिस्सा टिम डेविड ने एक कड़वा सच बोला है। उन्होंने कहा कि हर मैच में फिनिशिंग नहीं कर सकते। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी फिलहाल अंक तालिका में तीसरे पायदान पर है।

हर मैच में ऐसा नहीं कर सकते, दबाव नहीं डालें; RCB के टिम डेविड ने बोल दिया कड़वा सच

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बल्लेबाज टिम डेविड समझते हैं कि एक 'फिनिशर' के तौर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल होता है और उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया है। उनके अनुसार असफलता के समय खुद को ज्यादा सख्ती से नहीं आंकना ही सबसे जरूरी है। पिछले साल आरसीबी को अपना पहला आईपीएल खिताब जिताने में डेविड के निचले क्रम में की गई जोरदार बल्लेबाजी ने अहम भूमिका निभाई थी और इस बार भी उन्होंने अपनी 'पावर-हिटिंग' की झलक दिखाई है।

'हर मैच में फिनिशिंग नहीं कर सकते'

डेविड ने कहा, ''हमारी टीम काफी अच्छी है और टी20 क्रिकेट में मध्यक्रम बल्लेबाज के तौर पर आप हर मैच में फिनिशिंग नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप हर बार ऐसा करने की उम्मीद करते हैं तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बस अपना खेल खेलते हैं और उसका मजा लेने की कोशिश करते हैं।'' उन्होंने कहा, ''इसलिए आप खुद पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालें और जब आप सफल नहीं हों तो खुद को ज्यादा सख्ती से नहीं आंकें।''

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बोबाट ने की रजत की तारीफ की

वहीं, आरसीबी के क्रिकेट निदेशक मो बोबाट ने कहा कि टीम आईपीएल 2026 में भी आक्रामक क्रिकेट खेलने के तरीके को जारी रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उन्होंने कप्तान रजत पाटीदार की इस सोच (आक्रामक खेलने की रणनीति) को पूरी तरह अपनाने के लिए तारीफ भी की। पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने पिछले साल अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था और इस साल भी जोरदार शुरुआत करते हुए छह में से चार मैच जीतकर अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है।

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'मैं चाहता हूं कि हम साहसी बनें'

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से एक दिन पहले बोबाट ने कहा, ''मैं चाहता हूं कि हम आक्रामक क्रिकेट खेलें। मैं चाहता हूं कि हम साहसी बनें। ऐसे मौकों पर साहसी बनें जब सच में हिम्मत की जरूरत हो। जब मैच दांव पर लगा हो या हालात थोड़े मुश्किल हो जाएं, अगर हम हर दौर में आक्रामक और साहसी बने रहें तो मुझे लगता है कि हम वैसा ही खेलेंगे जैसा हम खेलना चाहते हैं। '' इसी संदर्भ में बोबाट ने कहा कि पाटीदार टीम की सोच पर कायम रहे हैं और मैदान पर आक्रामक तरीके से फैसले लेते रहे हैं।

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'रजत को फैसले खुद लेने होते हैं'

उन्होंने कहा, ''हम अपनी रणनीति में आक्रामक तरीकों को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन मैदान पर रजत को अपने फैसले खुद लेने होते हैं और वह इसमें बहुत माहिर हैं। रजत की सबसे बड़ी मजबूती में से एक यह है कि वह बेहद शांत रहते हैं। '' बोबाट ने कहा, ''जब हालात थोड़े अफरा-तफरी वाले हो जाते हैं तो वह शांत रहने और अपनी सोची हुई योजनाओं पर टिके रहने में बहुत अच्छे हैं। बल्लेबाजी में इसका मतलब है कि वह आगे बढ़कर टीम की अगुवाई करने में बहुत अच्छे हैं। ''

Md.Akram

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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