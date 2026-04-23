हर मैच में ऐसा नहीं कर सकते, दबाव नहीं डालें; RCB के टिम डेविड ने बोल दिया कड़वा सच
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का हिस्सा टिम डेविड ने एक कड़वा सच बोला है। उन्होंने कहा कि हर मैच में फिनिशिंग नहीं कर सकते। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी फिलहाल अंक तालिका में तीसरे पायदान पर है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बल्लेबाज टिम डेविड समझते हैं कि एक 'फिनिशर' के तौर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल होता है और उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया है। उनके अनुसार असफलता के समय खुद को ज्यादा सख्ती से नहीं आंकना ही सबसे जरूरी है। पिछले साल आरसीबी को अपना पहला आईपीएल खिताब जिताने में डेविड के निचले क्रम में की गई जोरदार बल्लेबाजी ने अहम भूमिका निभाई थी और इस बार भी उन्होंने अपनी 'पावर-हिटिंग' की झलक दिखाई है।
'हर मैच में फिनिशिंग नहीं कर सकते'
डेविड ने कहा, ''हमारी टीम काफी अच्छी है और टी20 क्रिकेट में मध्यक्रम बल्लेबाज के तौर पर आप हर मैच में फिनिशिंग नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप हर बार ऐसा करने की उम्मीद करते हैं तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बस अपना खेल खेलते हैं और उसका मजा लेने की कोशिश करते हैं।'' उन्होंने कहा, ''इसलिए आप खुद पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालें और जब आप सफल नहीं हों तो खुद को ज्यादा सख्ती से नहीं आंकें।''
बोबाट ने की रजत की तारीफ की
वहीं, आरसीबी के क्रिकेट निदेशक मो बोबाट ने कहा कि टीम आईपीएल 2026 में भी आक्रामक क्रिकेट खेलने के तरीके को जारी रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उन्होंने कप्तान रजत पाटीदार की इस सोच (आक्रामक खेलने की रणनीति) को पूरी तरह अपनाने के लिए तारीफ भी की। पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने पिछले साल अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था और इस साल भी जोरदार शुरुआत करते हुए छह में से चार मैच जीतकर अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है।
'मैं चाहता हूं कि हम साहसी बनें'
गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से एक दिन पहले बोबाट ने कहा, ''मैं चाहता हूं कि हम आक्रामक क्रिकेट खेलें। मैं चाहता हूं कि हम साहसी बनें। ऐसे मौकों पर साहसी बनें जब सच में हिम्मत की जरूरत हो। जब मैच दांव पर लगा हो या हालात थोड़े मुश्किल हो जाएं, अगर हम हर दौर में आक्रामक और साहसी बने रहें तो मुझे लगता है कि हम वैसा ही खेलेंगे जैसा हम खेलना चाहते हैं। '' इसी संदर्भ में बोबाट ने कहा कि पाटीदार टीम की सोच पर कायम रहे हैं और मैदान पर आक्रामक तरीके से फैसले लेते रहे हैं।
'रजत को फैसले खुद लेने होते हैं'
उन्होंने कहा, ''हम अपनी रणनीति में आक्रामक तरीकों को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन मैदान पर रजत को अपने फैसले खुद लेने होते हैं और वह इसमें बहुत माहिर हैं। रजत की सबसे बड़ी मजबूती में से एक यह है कि वह बेहद शांत रहते हैं। '' बोबाट ने कहा, ''जब हालात थोड़े अफरा-तफरी वाले हो जाते हैं तो वह शांत रहने और अपनी सोची हुई योजनाओं पर टिके रहने में बहुत अच्छे हैं। बल्लेबाजी में इसका मतलब है कि वह आगे बढ़कर टीम की अगुवाई करने में बहुत अच्छे हैं। ''
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