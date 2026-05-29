GT vs RR क्वालीफायर-2 पर बारिश का साया? मैच धुला तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट, जानें
GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 आज न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा। हालांकि इस मैच पर हलके-फुलके बारिश के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में मैच धुला तो फाइनल में कौन पहुंचेगा? आईए जानते हैं-
GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2 आज यानी शुक्रवार, 29 मई को न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जाना है। इस मैच को जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा, जहां खिताबी मुकाबले में उनका सामना डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मैच पर आज बारिश के हलके बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में अगर मैच रद्द हो जाता है या कोई नतीजा नहीं निकलता है तो क्या होगा? तब कौन सी टीम रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में RCB का सामना करने का टिकट हासिल करेगी? आईए जानते हैं-
अगर GT बनाम RR मैच रद्द हो जाता है तो क्या होगा?
IPL के खेलने के हालात इस स्थिति को साफ तौर पर बताते हैं। क्लॉज 16.10.3 के अनुसार, अगर दो क्वालिफायर, एलिमिनेटर और फाइनल समेत कोई भी प्लेऑफ मैच टाई हो जाता है या कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो: टीमें सुपर ओवर में खेलेंगी, और अगर जरूरी हुआ, तो विनर तय करने के लिए और सुपर ओवर होंगे।
अगर सुपर ओवर नहीं हो पाता है, तो लीग-स्टेज पॉइंट्स टेबल में ऊपर रहने वाली टीम को "संबंधित प्ले-ऑफ मैच का विनर माना जाएगा।"
IPL 2026 क्वालिफायर 2 के लिए, अगर हालात सुपर ओवर की इजाजत नहीं देते हैं, तो GT फाइनल में पहुंच जाएगी क्योंकि वे स्टैंडिंग में RR से ऊपर रहे थे।
क्या IPL 2026 क्वालीफायर के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है?
नहीं। क्वालिफायर-2 और फाइनल के बीच सिर्फ एक दिन का गैप है, और दोनों मैच अलग-अलग जगहों पर शेड्यूल किए गए हैं, जिससे रिजर्व डे की संभावना खत्म हो जाती है।
GT vs RR मैच के दौरान बारिश होने की कितनी संभावना?
मौसम के अनुमान के मुताबिक, टॉस के समय से करीब आधे घंटे पहले गरज के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि, पूरे मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है। ऐसे में कई मौकों पर मैच रुक भी सकता है।
GT vs RR स्क्वॉड
गुजरात टाइटंस स्क्वॉड: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, रविश्रीनिवासन साई किशोर, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइज़न, इशांत शर्मा, जयंत यादव, शाहरुख खान, मानव सुथार, अरशद खान, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा
राजस्थान रॉयल्स स्क्वॉड: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा, शुभम दुबे, अमन राव पेराला, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, शिमरोन हेटमायर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, क्वेना मफाका, संदीप शर्मा, कुलदीप सेन, युद्धवीर सिंह चरक, इमानजोत सिंह चहल, विग्नेश पुथुर
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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