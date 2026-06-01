आर अश्विन ने रजत को बताया भरत और विराट को राम, बोले- कोहली कप्तानी नहीं करेंगे तो भी...
आर अश्विन ने विराट कोहली और राजत पाटीदार की शानदार बॉन्डिंग की सराहना की है। रजत के नेतृत्व में आरसीबी ने लगातार दूसरी ट्रॉफी अपने नाम की। आरसीबी ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया।
रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने आईपीएल 2026 की ट्रॉफी अपने नाम की। आरसीबी ने गुजरात टाइटंस (जीटी) को पांच विकेट से हराकर खिताब का बचाव किया। रजत की एक खास क्लब में एंट्री हो चुकी है। वह आईपीएल में एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बाद खिताब डिफेंड करने वाले तीसरे कप्तान बन गए हैं। आरसीबी के चैंपियन बनने के बाद भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने पाटीदार और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की शानदार बॉन्डिंग की तारीफ की है। उन्होंने पाटीदार और विराट के रिश्ते को भरत और भगवान राम की तरह बताया। अश्विन ने खड़ाऊ का जिक्र किया। कोहली ने फाइनल में कमाल की पारी खेली। उन्होंने 42 गेंदों में 9 चौकों और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 75 रन बनाए और आरसीबी की जीत की नैया पार लगाई।
'बड़े भाई आप देख लो, मैं सिर्फ कप्तान हूं'
अश्विन ने फाइनल के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''टीम हडल में विराट कोहली बात कर रहे थे। कोहली और रजत में शानदार पार्टनरशिप दिखी। यह कुछ ऐसा था कि बड़े भाई आप देख लो, मैं सिर्फ कप्तान हूं। आप इस टीम को चलाओ लेकिन मैं टीम का लीडर बनूंगा। रामायण में भरत ने जिस तरह भगवान राम की खड़ाऊ खकर राजकाज चलाया, ठीक उसी तरह रजत ने टीम को संभाला और फिर साबित करके दिखाया। जिस तरह से विराट बात कर रहे थे, रजत उन्हें स्पेस दे रहे थे।'' पूर्व स्पिनर ने इसके अलावा कहा, ''विराट कोहली टीम में अल्फा है। वह हमेशा अल्फा ही रहेंगे। अगर वह कप्तानी नहीं करेंगे तो भी अल्फा ही रहेंगे।'' बता दें कोहली ने 2011 से 2023 तक आईपीएल में 143 मैचों में आरसीबी की कप्तानी की। कोहली के कप्तानी छोड़ने के बाद फाफ डुप्लेसी ने कमान संभाली लेकिन ट्रॉफी हाथ नहीं लगी। वहीं, रजत द्वारा 2025 में आरसीबी की बागडोर संभालने के बाद आरसीबी का आईपीएल ट्रॉफी का सूखा हो गया।
'कोहली कड़ी मेहनत करने वाले खिलाड़ी'
पाटीदार ने आरसीबी की इस जीत में एक खिलाड़ी और कप्तान के रूप में अहम भूमिका निभाई। जीटी को हराने के बाद मध्य प्रदेश के इस क्रिकेटर ने कहा कि कैसे उन्होंने चुपचाप आरसीबी का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, ''कप्तानी का मेरा तरीका अलग है। मैं ज्यादा खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करता, लेकिन साथ ही खेल की स्थिति से भी पूरी तरह वाकिफ रहता हूं। मुझे प्रबंधन और खिलाड़ियों दोनों का भरपूर समर्थन मिला।'' पाटीदार ने साथ ही कोहली के योगदान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ''मेरे पास उनके योगदान को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं। विराट कोहली कड़ी मेहनत करने वाले खिलाड़ी हैं। वह एक महान खिलाड़ी हैं। मैदान पर और मैदान के बाहर हम सभी को उनसे सीखने का अवसर मिलता है।'' पाटीदार ने कहा, ''हम नाश्ते के दौरान काफी समय साथ में बिताते हैं। हम उनसे क्रिकेट या मैदान के बाहर की हर बात सीखने की कोशिश करते हैं। वे खिलाड़ियों से मिलते हैं और क्रिकेट के बारे में खूब बातें करते हैं। यह बहुत बढ़िया है।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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