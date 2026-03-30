IPL 2026: सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 गेंदबाज, 2 अप्रैल से शुरू होगी पर्पल कैप की रेस
IPL 2026 Purple Cap: आईपीएल के इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में जान लीजिए। 2 अप्रैल से पर्पल कैप की रेस शुरू होगी, क्योंकि एक अप्रैल तक सभी टीमें एक-एक मैच खेल लेंगी।
IPL 2026 Purple Cap race: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 के पर्पल कैप की रेस वैसे तो 2 अप्रैल से शुरू होगी, क्योंकि एक अप्रैल तक सभी टीमों का एक-एक मैच खत्म हो जाएगा। इसके बाद गेंदबाजों को पर्पल कैप मिलनी शुरू हो जाएगी, जो सीजन में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, उसी के सिर पर मैच के दौरान पर्पल कैप सजी होगी। अभी तक कौन से 5 गेंदबाजों ने कहर बरपाया है, उसके बारे में जान लीजिए।
आईपीएल के 19वें सीजन में अभी तक दो मैच खेले गए हैं। कुल चार पारियां हो चुकी हैं। बावजूद इसके अभी सिर्फ तीन ही ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने कम से कम 3 विकेट लिए हैं। इसके अलावा एक गेंदबाज ने दो विकेट निकाले हैं, जबकि बाकी अन्य गेंदबाजों को एक-एक विकेट मिला या फिर विकेट ही नहीं मिला है। फिलहाल के लिए आप टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में जान लीजिए। हैरानी की बात ये है कि टॉप 5 में सिर्फ एक ही गेंदबाज भारत का है, बाकी विदेशी गेंदबाज हैं।
आईपीएल 2026 के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर आरसीबी के रोमारियो शेफर्ड हैं, जिन्होंने 3 विकेट निकाले हैं। इतने ही विकेट जैकब डफी को मिले हैं, जबकि शार्दुल ठाकुर ने भी 3 ही विकेट निकाले हैं। डेविड पेन को दो विकेट मिले हैं, जबकि सुनील नरेन एक विकेट के साथ पांचवें नंबर पर हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि उनके आंकड़े अच्छे हैं। शार्दुल ठाकुर लिस्ट में एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं। हर दिन इस लिस्ट में आपको बदलाव देखने को मिलने वाला है।
IPL 2026 के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाज
3 विकेट - रोमारियो शेफर्ड
3 विकेट - जैकब डफी
3 विकेट - शार्दुल ठाकुर
2 विकेट - डेविड पेन
1 विकेट - सुनील नरेन
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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