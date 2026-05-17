ऑफ फील्ड विवादों के कारण पंजाब किंग्स को हुआ नुकसान? बॉलिंग कोच जेम्स होप्स ने किया इनकार

पंजाब किंग्स के बॉलिंग कोच जेम्स होप्स का मानना है कि ऑफ-फील्ड विवाद टीम की खराब फॉर्म के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। पंजाब को रविवार को आईपीएल 2026 में लगातार छठे मैच में हार मिली है और अब प्लेऑफ की रेस मुश्किल हो गई है।

पंजाब किंग्स की टीम लगातार 6 मुकाबला हारकर आईपीएल 2026 से बाहर होने की कगार पर है। पंजाब की टीम अपने सातवें मुकाबले तक अजेय रही थी। टीम ने लगातार मुकाबले जीतकर विपक्षी टीम को उनके खिलाफ सोचने के लिए मजबूर कर दिया था लेकिन आठवें मुकाबले से हार का सिलसिला जो शुरू हुआ है, अभी तक नहीं टूट पाया है। हालांकि पिछले कुछ मैचों से पंजाब किंग्स की टीम विवादों की वजह से काफी चर्चा में रही है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि कप्तान और खिलाड़ियों के बीच अनबन है। ट्रेनिंग सेशन में खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले रहे और फिर अर्शदीप सिंह के वीडियो ने अलग ही मुद्दा उठा दिया था, जहां चहल वेप का इस्तेमाल करते पाए गए थे। हालांकि गेंदबाजी कोच जेम्स होप्स का मानना है कि ऑफ-फील्ड विवाद टीम की खराब फॉर्म के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

मैच का रुख बदल नहीं सके पंजाब के गेंदबाजी कोच जेम्स होम्प का मानना है कि पंजाब का सीजन इसलिए खराब हुआ क्योंकि टीम मैचों में मोमेंटम पर काबू नहीं रख पाई। टीम मैच के रूख को अपने नियंत्रण में रखने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि टीम मैचों के दौरान लगातार महत्वपूर्ण मौकों पर पिछड़ती चली गई, जिसके चलते दूसरे हाफ में टीम को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा।"

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कोच ने कहा, ''मुझे लगता नहीं कि ऑफ-फील्ड विवादों ने हमारे सीजन को प्रभावित किया। हमारा अभियान बेपटरी इसलिए हुआ क्योंकि हम मैचों में मोमेंटम (मैच के रुख) को अपने कब्जे में नहीं रख पाए। । हर बार जब ऐसा लगता था कि हम मैच पर पकड़ बनाने वाले हैं, तो हम खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें कर देते या मोमेंटम गंवा देते थे।''

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने माना कि रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जबरदस्त शुरुआत और फिर 223 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती झटकों के बाद उनकी टीम पावरप्ले में ही आईपीएल मुकाबला हार गई। पंजाब किंग्स को 23 रन से हार का सामना करना पड़ा।

मैच के बाद श्रेयस ने कहा, '' बेशक, उन्होंने शानदार शुरुआत की और फिर पावरप्ले के ठीक बाद गेंदबाजों को निशाना बनाया। मुझे लगता है कि 222 रन तक पहुंचना एक तारीफ के काबिल प्रदर्शन था और हम गेंदबाजी में अधिक विकेट नहीं ले पाए लेकिन मुझे लगता है कि हम मैच पावरप्ले में ही हार गए।''