प्रियांश आर्य ने फिफ्टी जड़कर 'तूफानी लिस्ट' में टॉप-2 में मारी एंट्री, सिर्फ वैभव सूर्यवंशी ही आगे
Priyansh Arya PBKS vs DC IPL 2026: प्रियांश आर्य ने दिल्ली कैपिटल्स अर्धशतकीय पारी खेली। पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश ने 'तूफानी लिस्ट' में टॉप-2 में एंट्री कर ली है।
पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के युवा ओपनर प्रियांश आर्य का सोमवार को आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के खिलाफ बल्ला चला। उन्होंने धर्माशाला के मैदान पर शानदार अर्धशतकीय पार खेली। प्रियांश ने 33 गेंदों में 56 रन बनाए, जिसमें दो चौके और छह सिक्स हैं। उन्होंने पावरप्ले में ही 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया था। यह प्रियांश का मौजूदा सीजन में तीसरा पचास प्लस स्कोर है। वह आईपीएल में कुल पांच अर्धशतक लगा चुके हैं। 24 वर्षीय प्रियांश ने फिफ्टी जड़कर 'तूफानी लिस्ट' में टॉप-2 में एंट्री मारी है। उनसे आगे सिर्फ राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं।
प्रियांश आर्य ने तीसरी बार किया ऐसा
दरअसस, प्रियांश आईपीएल में पावरप्ले में सबसे ज्यादा बार पचास प्लस रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने तीन मर्तबा यह कारनामा अंजाम दिया है। 15 वर्षीय सूर्यवंशी ने चार बार शुरुआती छह ओवरों में 50 प्लस रन बनाए हैं। प्रियांश ने आकिब नबी द्वारा डाले गए छठे ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर फिफ्टी कंप्लीट की। पावरप्ले में पीबीकेएस का स्कोर 72/0 था। प्रियांश ने अपनी पारी की आतिश शुरू की। मिचेल स्टार्क ने पहले ओवर में 22 रन खर्च किए, जिसमें प्रियांश के बल्ले से दो छक्के निकले। उन्होंने पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाया था। उन्होंने दूसरे ओवर में एक छक्का मारा।
प्रियांश की पारी का माधव ने किया अंत
प्रियांश ने तीसरे ओवर में लुंगी एनगिडी की बखिया उधेड़ते हुए दो छक्के और एक चौका जमाया। पंजाब टीम ने तीन ओवर में ही 50 रन पूरे कर लिए थे। उसके बाद पीबीकेएस की रनों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई। प्रियांश ने प्रभसिमरन सिंह के साथ 78 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। प्रभसिमरन को मुकेश कुमार ने सातवें ओवर में अपना शिकार बनाया। वह 15 गेंदों में 18 रन ही बना सके। पीबीकेएस को दूसरा झटका प्रियांश के रूप में लगा, जिन्हें माधव तिवारी ने नौवें ओवर की आखिरी गेंद पर पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने गुड लेंथ गेंद पर हवाई फायर का प्रयास किया लेकिन डीप पॉइंट पर साहिल परख ने कैच लपक लिया। यह माधव का पहला आईपीएल विकेट है।
IPL मैच में पावरप्ले में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस रन बनाने वाले भारतीय
4 - वैभव सूर्यवंशी
3 - प्रियांश आर्य
2 - केएल राहुल
2 - ऋद्धिमान साहा
2 - यशस्वी जायसवाल
2 - ईशान किशन
2 - प्रियांश आर्य
2 - अभिषेक शर्मा
2 - प्रभसिमरन सिंह
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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