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IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स ने RCB से छीनी बादशाहत, KKR को भी मिली गई खुशी

Apr 07, 2026 12:26 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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IPL 2026 Updated Points Table: पंजाब किंग्स (PBKS) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से अंक तालिका में नंबर-1 का ताज छीन लिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का तालिका में खाता खुल गया है।

IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स ने RCB से छीनी बादशाहत, KKR को भी मिली गई खुशी

IPL 2026 Updated Points Table: पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच सोमवार को आईपीएल 2026 का 12वां मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 3.4 ओवर के खेल के बाद मैच रद्द करना पड़ा, जिससे दोनों टीम को एक-एक अंक मिला। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब टीम ने अंक तालिका में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से बादशाहत छीन ली है। पीबीकेएस पांच अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। श्रेयस ब्रिगेड ने अपने शुरुआती दो मैचों में विजयी परचम फहराया था। आरसीबी दो मैचों में चार अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के भी चार-चार अंक हैं लेकिन आरसीबी का नेट रनरेट दोनों से बेहतर है।

KKR को भी मिली गई खुशी

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केकेआर को भी खुशी मिली है। मैच रद्द होने के साथ केकेआर का तालिका में खाता खुल गया है। तीन बार की चैंपियन कोलकाता टीम को मौजूदा सीजन के अपने शुरुआती दो मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा था जबकि तीसरे मुकाबले में भी टीम दो विकेट पर 25 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी। अगर मैच शुरू होता तो यह पांच ओवर का ही हो पाता और टीम को सिर्फ आठ गेंद और खेलने को मिलती जिससे संभवत: उसकी स्थिति काफी कमजोर होती। केकेआर पॉइंट्स टेबल में फिलहाल आठवें स्थान पर है। अब सिर्फ गुजरात टाइटंस (जीटी) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ही हैं, जिनका खाता नहीं खुला है। जीटी दो और पांच बार की विजेता सीएसके लगातार तीन मैच हार चुकी है।

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
पंजाब किंग्स32015+0.637
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु22004+2.501
राजस्थान रॉयल्स22004+2.233
दिल्ली कैपिटल्स22004+1.170
सनराइजर्स हैदराबाद31202+0.275
मुंबई इंडियंस21102-0.206
लखनऊ सुपर जाएंट्स21102-0.542
कोलकाता नाइट राइडर्स30211-1.964
गुजरात टाइटंस20200-0.424
चेन्नई सुपर किंग्स30300-2.517
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रहाणे और रघुवंशी नाबाद थे

कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था लेकिन उन्हें शुरुआत में ही दो बड़े झटके लगे। जेवियर बार्टलेट ने दूसरे ओवर में सलामी बल्लेबाज फिन एलेन (6) और कैमरून ग्रीन (4) को तीन गेंद के भीतर आउट किया। दोनों ने विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह को कैच थमाए। बारिश के कारण जब खेल रोका गया तब कप्तान अजिंक्य रहाणे आठ जबकि युवा विकेटकीपर बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी सात रन बनाकर नाबाद थे। मैच के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार और नाइट राइडर्स के सह मालिक शाहरुख खान भी दर्शकों के बीच मौजूद थे। वह इस सीजन में पहली बार मैच देखने आए थे। केकेआर ने प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए थे। बीमार सुनील नरेन और चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह रोवमैन पावेल और नवदीप सैनी को शामिल किया था।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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