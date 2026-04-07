IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स ने RCB से छीनी बादशाहत, KKR को भी मिली गई खुशी
IPL 2026 Updated Points Table: पंजाब किंग्स (PBKS) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से अंक तालिका में नंबर-1 का ताज छीन लिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का तालिका में खाता खुल गया है।
IPL 2026 Updated Points Table: पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच सोमवार को आईपीएल 2026 का 12वां मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 3.4 ओवर के खेल के बाद मैच रद्द करना पड़ा, जिससे दोनों टीम को एक-एक अंक मिला। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब टीम ने अंक तालिका में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से बादशाहत छीन ली है। पीबीकेएस पांच अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। श्रेयस ब्रिगेड ने अपने शुरुआती दो मैचों में विजयी परचम फहराया था। आरसीबी दो मैचों में चार अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के भी चार-चार अंक हैं लेकिन आरसीबी का नेट रनरेट दोनों से बेहतर है।
KKR को भी मिली गई खुशी
केकेआर को भी खुशी मिली है। मैच रद्द होने के साथ केकेआर का तालिका में खाता खुल गया है। तीन बार की चैंपियन कोलकाता टीम को मौजूदा सीजन के अपने शुरुआती दो मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा था जबकि तीसरे मुकाबले में भी टीम दो विकेट पर 25 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी। अगर मैच शुरू होता तो यह पांच ओवर का ही हो पाता और टीम को सिर्फ आठ गेंद और खेलने को मिलती जिससे संभवत: उसकी स्थिति काफी कमजोर होती। केकेआर पॉइंट्स टेबल में फिलहाल आठवें स्थान पर है। अब सिर्फ गुजरात टाइटंस (जीटी) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ही हैं, जिनका खाता नहीं खुला है। जीटी दो और पांच बार की विजेता सीएसके लगातार तीन मैच हार चुकी है।
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|पंजाब किंग्स
|3
|2
|0
|1
|5
|+0.637
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|2
|2
|0
|0
|4
|+2.501
|राजस्थान रॉयल्स
|2
|2
|0
|0
|4
|+2.233
|दिल्ली कैपिटल्स
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.170
|सनराइजर्स हैदराबाद
|3
|1
|2
|0
|2
|+0.275
|मुंबई इंडियंस
|2
|1
|1
|0
|2
|-0.206
|लखनऊ सुपर जाएंट्स
|2
|1
|1
|0
|2
|-0.542
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|3
|0
|2
|1
|1
|-1.964
|गुजरात टाइटंस
|2
|0
|2
|0
|0
|-0.424
|चेन्नई सुपर किंग्स
|3
|0
|3
|0
|0
|-2.517
रहाणे और रघुवंशी नाबाद थे
कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था लेकिन उन्हें शुरुआत में ही दो बड़े झटके लगे। जेवियर बार्टलेट ने दूसरे ओवर में सलामी बल्लेबाज फिन एलेन (6) और कैमरून ग्रीन (4) को तीन गेंद के भीतर आउट किया। दोनों ने विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह को कैच थमाए। बारिश के कारण जब खेल रोका गया तब कप्तान अजिंक्य रहाणे आठ जबकि युवा विकेटकीपर बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी सात रन बनाकर नाबाद थे। मैच के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार और नाइट राइडर्स के सह मालिक शाहरुख खान भी दर्शकों के बीच मौजूद थे। वह इस सीजन में पहली बार मैच देखने आए थे। केकेआर ने प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए थे। बीमार सुनील नरेन और चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह रोवमैन पावेल और नवदीप सैनी को शामिल किया था।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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