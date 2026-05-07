पंजाब किंग्स से छिन गया नंबर वन का ताज, RCB को भी लगी चपत; ये है अब IPL की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल
पंजाब किंग्स से लंबे समय के बाद पहली बार IPL 2026 में नंबर वन का ताज छिना है। अब IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल क्या है? ये जान लीजिए। पंजाब किंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद ने नंबर वन की कुर्सी से हटाया है।
IPL 2026 Points Table में पंजाब किंग्स लंबे समय से नंबर वन की कुर्सी पर विराजमान थी, लेकिन बुधवार 6 मई की रात को पंजाब किंग्स से नंबर वन का ताज छिन गया। सनराइजर्स हैदराबाद ने हाई स्कोरिंग मैच में पंजाब किंग्स को हराया और नंबर वन की कुर्सी पर अपना कब्जा कर लिया। इस मैच के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को भी चपत लग गई है, क्योंकि आरसीबी पहले दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अब तीसरे स्थान पर खिसक गई है। अब सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स मैच के बाद IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल क्या है? ये जान लीजिए।
पंजाब किंग्स लंबे समय तक नंबर वन की कुर्सी पर विराजमान रही, लेकिन अब सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई है, जिसके 11 मैचों के बाद 14 पॉइंट्स हो गए हैं। इतने पॉइंट्स अन्य किसी टीम के नहीं हैं। वहीं, पंजाब किंग्स 10 मैचों के बाद 13 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई है। लगातार तीन मैचों में पंजाब को हार का सामना करना पड़ा है। एसआरएच की जीत से आरसीबी को भी नुकसान हुआ है, जो इस मैच से पहले दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अब तीसरे स्थान पर है, क्योंकि आरसीबी के खाते में 12 पॉइंट्स हैं। आरसीबी ने 9 में से 6 मुकाबले जीते हैं। चौथे स्थान पर विराजमान राजस्थान रॉयल्स ने 10 में से 6 मुकाबले जीते हैं, लेकिन नेट रन रेट आरसीबी का हिस्सा है।
आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर गुजरात टाइटन्स है। आरसीबी और आरआर की तरह जीटी के खाते में भी 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट में गुजरात की टीम पीछे है। यही कारण है कि यह टीम टॉप 4 से बाहर है। छठे स्थान पर पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स है, जो 10 में से 5 मैच जीत चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स सातवें नंबर पर है, जो 10 में से 4 ही मैच जीत पाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने 9 में से 3 मैच जीते हैं और एक मैच उनका बारिश में धुला है। इस तरह वह 7 अंकों के साथ आठवें स्थान पर है। नौवें नंबर पर मुंबई इंडियंस है, जो 10 में से 3 मैच जीती है। वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स ने तो अभी तक 9 में से सिर्फ दो मुकाबले जीते हैं। एलएसजी के खाते में आधे से ज्यादा सीजन के बाद 4 ही पॉइंट्स हैं।
Updated IPL 2026 Points Table
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|नेट रन रेट
|अंक
|1
SRH
|11
|7
|4
|0
|0.737
|14
|2
PBKS
|10
|6
|3
|1
|0.571
|13
|3
RCB
|9
|6
|3
|0
|1.420
|12
|4
RR
|10
|6
|4
|0
|0.510
|12
|5
GT
|10
|6
|4
|0
|-0.147
|12
|6
CSK
|10
|5
|5
|0
|0.151
|10
|7
DC
|10
|4
|6
|0
|-0.949
|8
|8
KKR
|9
|3
|5
|1
|-0.539
|7
|9
MI
|10
|3
|7
|0
|-0.649
|6
|10
LSG
|9
|2
|7
|0
|-1.076
|4
IPL 2026 Points Table Updated
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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