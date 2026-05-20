Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

IPL 2026: पंजाब किंग्स टॉप 4 से बाहर, पड़ सकते हैं प्लेऑफ्स के लाले; जानें पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स लंबे समय के बाद टॉप 4 से बाहर हुई है। ऐसे में उनके प्लेऑफ्स के लाले पड़ सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने अब नंबर चार की कुर्सी हासिल कर ली है। पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल जानिए।

IPL 2026: पंजाब किंग्स टॉप 4 से बाहर, पड़ सकते हैं प्लेऑफ्स के लाले; जानें पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल

IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स की आज की तारीख में जो हालत है, वह किसी ने सोची नहीं होगी। पंजाब किंग्स एक समय तक पॉइंट्स टेबल पर राज कर रही थी। हालांकि, अब वह टॉप 4 से बाहर हो गई है। लंबे समय तक पंजाब किंग्स का दबदबा रहा था और फिर धीरे-धीरे नंबर एक से दो, दो से तीन और तीन से चार पर खिसक आई थी और अब आखिरी फेज में आकर टॉप 4 से बाहर हो गई है। ऐसे में उनके प्लेऑफ्स के लाले पड़ सकते हैं। वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने अब नंबर चार की कुर्सी हासिल कर ली है और टीम प्लेऑफ्स में पहुंचने के करीब है। पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल जानिए।

आईपीएल के 19वें सीजन की पॉइंट्स टेबल में अब टॉप 3 टीमों से किसी भी टीम का लेना-देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉप 3 टीमें तो प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। इनमें नंबर एक पर विराजमान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी 18 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटन्स है, जिसके खाते में 16 पॉइंट्स हैं। इतने ही पॉइंट्स के साथ सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर हैं। ये तीनों टीमें प्लेऑफ्स में पहुंच चुकी हैं। प्लेऑफ्स का सिर्फ एक ही स्थान अब खाली है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:हार पर बुरी तरह भड़के पंत, बोले- परिणाम जो भी हो, हम एक f**#ing अच्छी टीम हैं

पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर मंगलवार 19 मई को अपना सातवां मैच जीतकर राजस्थान रॉयल्स पहुंच गई है, जबकि पंजाब किंग्स को पांचवें स्थान पर खिसकना पड़ा है। आरआर के 14 पॉइंट्स हो गए हैं, जबकि पंजाब के खाते में सिर्फ 13 पॉइंट्स हैं। छठे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स हैं, जो 12 अंक हासिल कर चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स के खाते में भी 12 पॉइंट्स हैं, जो सातवें स्थान पर विराजमान है। 8वें स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स है, जो 11 अंक हासिल कर चुकी है। प्लेऑफ्स की रेस में ये टीमें हैं।

9वें स्थान पर पॉइंट्स टेबल में पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस है, जिसके खाते में सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं। इतने ही पॉइंट्स लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में हैं, जो 13 मैच खेल चुकी है। ये दोनों टीमें प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हैं, लेकिन राजस्थान और पंजाब समेत दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता की टीमें उस आखिरी स्पॉट के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। सबसे ज्यादा चांस राजस्थान रॉयल्स के हैं। राजस्थान की टीम अपना आखिरी मैच जीतते ही प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर जाएगी। बाकी टीमों को अब राजस्थान रॉयल्स के नतीजों पर निर्भर रहना होगा।

Latest IPL 2026 Points Table

क्रमटीममैचजीतहारबेनतीजानेट रन रेटअंक
1 (Q)

RCB

139401.06518
2 (Q)

GT

138500.40016
3 (Q)

SRH

138500.35016
4

RR

137600.08314
5

PBKS

136610.22713
6

CSK

13670-0.01612
7

DC

13670-0.87112
8

KKR

12561-0.03811
9 (E)

MI

12480-0.5048
10 (E)

LSG

13490-0.7028


Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
IPL 2026 Punjab Kings Rajasthan Royals

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।