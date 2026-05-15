पंजाब किंग्स पर मंडराया खतरा! प्लेऑफ की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका; श्रेयस अय्यर की टीम कैसे कर सकती है क्वालीफाई?

पंजाब किंग्स को आईपीएल 2026 के 58वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। PBKS की यह लगातार 5वीं हार है, जिससे उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है।

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स को गुरुवार, 14 मई की रात आईपीएल 2026 में लगातार पांचवीं हार का सामना करना पड़ा। पहले 7 में से 6 मैच जीतकर विजयरथ पर सवार पंजाब की टीम को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उनकी गाड़ी जीत के ट्रैक से उतर गई है। 7 में से 6 मैच जीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि पंजाब प्लेऑफ में कदम रखने वाली पहली टीम होगी। मगर वो कहते हैं ना क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां कभी मर्जी कुछ मर्जी हो सकता है। एक समय जहां कहा जा रहा था कि पंजाब की टीम प्लेऑफ के लिए सबसे पहले क्वालीफाई कर सकती है, वहीं अब उन पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है।

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IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में CSK-RR बनी पंजाब किंग्स के लिए खतरा जी हां, पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में इस हार के बाद चौथे पायदान पर है। 12 मैचों के बाद उनके खाते में 13 अंक है, 6 मैच उन्होंने जीते, 5 हारे और केकेआर के खिलाफ एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा।

पंजाब किंग्स के अब दो और मैच बाकी है। अगर पीबीकेएस उन दो मैचों को जीत भी लेती है तो वह अब अधिकतम 17 अंकों तक ही पहुंच पाएगी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमों के पास अभी भी अधिकतम 18-18 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका है।

आज चेन्नई सुपर किंग्स अपने आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ खेलने वाली है। सीएसके के खाते में फिलहाल 12 अंक है। अगर आज चेन्नई की टीम लखनऊ को हराने में कामयाब रहती है तो वह 14 पॉइंट्स के साथ पंजाब को आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल के टॉप-4 से बाहर कर देगी।

पोजिशन टीम मैच जीत हार बेनतीजा नेट रन रेट अंक 1 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 12 8 4 0 +1.053 16 2 गुजरात टाइटन्स 12 8 4 0 +0.551 16 3 सनराइजर्स हैदराबाद 12 7 5 0 +0.331 14 4 पंजाब किंग्स 12 6 5 1 +0.355 13 5 चेन्नई सुपर किंग्स 11 6 5 0 +0.185 12 6 राजस्थान रॉयल्स 11 6 5 0 +0.082 12 7 दिल्ली कैपिटल्स 12 5 7 0 -0.993 10 8 कोलकाता नाइट राइडर्स 11 4 6 1 -0.198 9 9 मुंबई इंडियंस 12 4 8 0 -0.504 8 10 लखनऊ सुपर जायंट्स 11 3 8 0 -0.907 6

कैसे पंजाब किंग्स कर सकती है प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई? पंजाब किंग्स के अगले दो मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जाएंट्स से है। आरसीबी से पीबीकेएस 17 मई को तो एलएसजी से 23 तारीख को भिड़ेगी। अगर पंजाब किंग्स को प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करना है तो उन्हें सबसे पहले हर हाल में ये दोनों मैच जीतने जरूरी है। यहां से एक हार उनका प्लेऑफ की दौड़ से पत्ता साफ कर सकती है।

अगर पंजाब किंग्स बचे दो मैच जीतने में कामयाब रहती है तो वह 14 मैचों के बाद अधिकतम 17 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी।

ऐसे में पंजाब को दुआ करनी होगी कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को कम से कम एक और हार का सामना करना पड़े।

सीएसके और आरआर के 3-3 मैच बाकी है। दोनों टीमों के खाते में फिलहाल 12-12 अंक है, अगर चेन्नई और राजस्थान बचे तीन मैच जीतती है तो वह 18 अंकों तक पहुंच जाएगी, ऐसे में पंजाब का प्लेऑफ की दौड़ से पत्ता कट जाएगा।