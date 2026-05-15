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पंजाब किंग्स पर मंडराया खतरा! प्लेऑफ की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका; श्रेयस अय्यर की टीम कैसे कर सकती है क्वालीफाई?

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पंजाब किंग्स को आईपीएल 2026 के 58वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। PBKS की यह लगातार 5वीं हार है, जिससे उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है।

पंजाब किंग्स पर मंडराया खतरा! प्लेऑफ की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका; श्रेयस अय्यर की टीम कैसे कर सकती है क्वालीफाई?

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स को गुरुवार, 14 मई की रात आईपीएल 2026 में लगातार पांचवीं हार का सामना करना पड़ा। पहले 7 में से 6 मैच जीतकर विजयरथ पर सवार पंजाब की टीम को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उनकी गाड़ी जीत के ट्रैक से उतर गई है। 7 में से 6 मैच जीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि पंजाब प्लेऑफ में कदम रखने वाली पहली टीम होगी। मगर वो कहते हैं ना क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां कभी मर्जी कुछ मर्जी हो सकता है। एक समय जहां कहा जा रहा था कि पंजाब की टीम प्लेऑफ के लिए सबसे पहले क्वालीफाई कर सकती है, वहीं अब उन पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है।

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IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में CSK-RR बनी पंजाब किंग्स के लिए खतरा

जी हां, पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में इस हार के बाद चौथे पायदान पर है। 12 मैचों के बाद उनके खाते में 13 अंक है, 6 मैच उन्होंने जीते, 5 हारे और केकेआर के खिलाफ एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा।

पंजाब किंग्स के अब दो और मैच बाकी है। अगर पीबीकेएस उन दो मैचों को जीत भी लेती है तो वह अब अधिकतम 17 अंकों तक ही पहुंच पाएगी। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमों के पास अभी भी अधिकतम 18-18 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका है।

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आज चेन्नई सुपर किंग्स अपने आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ खेलने वाली है। सीएसके के खाते में फिलहाल 12 अंक है। अगर आज चेन्नई की टीम लखनऊ को हराने में कामयाब रहती है तो वह 14 पॉइंट्स के साथ पंजाब को आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल के टॉप-4 से बाहर कर देगी।

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजानेट रन रेटअंक
1रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु12840+1.05316
2गुजरात टाइटन्स12840+0.55116
3सनराइजर्स हैदराबाद12750+0.33114
4पंजाब किंग्स12651+0.35513
5चेन्नई सुपर किंग्स11650+0.18512
6राजस्थान रॉयल्स11650+0.08212
7दिल्ली कैपिटल्स12570-0.99310
8कोलकाता नाइट राइडर्स11461-0.1989
9मुंबई इंडियंस12480-0.5048
10लखनऊ सुपर जायंट्स11380-0.9076

कैसे पंजाब किंग्स कर सकती है प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई?

पंजाब किंग्स के अगले दो मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जाएंट्स से है। आरसीबी से पीबीकेएस 17 मई को तो एलएसजी से 23 तारीख को भिड़ेगी। अगर पंजाब किंग्स को प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करना है तो उन्हें सबसे पहले हर हाल में ये दोनों मैच जीतने जरूरी है। यहां से एक हार उनका प्लेऑफ की दौड़ से पत्ता साफ कर सकती है।

अगर पंजाब किंग्स बचे दो मैच जीतने में कामयाब रहती है तो वह 14 मैचों के बाद अधिकतम 17 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी।

ऐसे में पंजाब को दुआ करनी होगी कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को कम से कम एक और हार का सामना करना पड़े।

सीएसके और आरआर के 3-3 मैच बाकी है। दोनों टीमों के खाते में फिलहाल 12-12 अंक है, अगर चेन्नई और राजस्थान बचे तीन मैच जीतती है तो वह 18 अंकों तक पहुंच जाएगी, ऐसे में पंजाब का प्लेऑफ की दौड़ से पत्ता कट जाएगा।

वहीं अगर चेन्नई और राजस्थान को 1-1 हार का भी सामना करना पड़ता है तो उनकी गाड़ी 16 पॉइंट्स पर ही अटक जाएगी और पंजाब किंग्स को 17 अंकों के साथ प्लेऑफ का टिकट मिल जाएगा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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