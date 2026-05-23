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6 मैचों के बाद पंजाब किंग्स को नसीब हुई जीत, पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान के लिए तीन टीमें रेस में

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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पंजाब किंग्स ने शनिवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सात विकेट से जीत दर्ज की। पंजाब को 6 मैचों में हार के बाद जीत मिली है। वहीं इस जीत से पंजाब ने खुद को प्लेऑफ की रेस में बरकरार रखा है। इसके अलावा राजस्थान और कोलकाता भी दावेदार हैं।

6 मैचों के बाद पंजाब किंग्स को नसीब हुई जीत, पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान के लिए तीन टीमें रेस में

पंजाब किंग्स करीब एक महीने बाद जीत हासिल करने में सफल रहा है। श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी से पंजाब किंग्स ने अपने आखिरी लीग मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब किंग्स ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए 18 ओवर में तीन विकेट पर 200 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। इस जीत के साथ पंजाब ने आईपीएल 2026 प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखा है। पंजाब के अब 14 मैचों में 7 जीत के साथ 15 अंक हो गए हैं और अब टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। पंजाब के अलावा राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है।

RCB पहले स्थान पर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आखिरी लीग मैच में मिली हार के बावजूद पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है। रजत पाटीदार के नेतृत्व में बेंगलुरु की टीम ने 14 मैचों में 9 जीत हासिल की। टीम को 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु 18 अंक और +0.783 नेट रन रेट के साथ टॉप पर है। गुजरात टाइटंस की टीम ने पिछले कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए टॉप-2 में जगह बनाई। गुजरात ने 14 मैचों में 9 जीत दर्ज की है और पांच मुकाबले गंवाए हैं। गुजरात का नेट रन रेट +0.695 है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी 14 मैचों में 9 जीत और पांच हार के साथ तीसरे स्थान पर है। हैदराबाद कम रन रेट की वजह से टॉप-2 में जगह बनाने से चूक गई। हैदराबाद का नेट रन रेट +0.524 है।

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पहला क्वालीफायर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का पहला क्वालीफायर खेला जाएगा। जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एलिमिनेटर खेलने उतरेगी। गुजरात और बेंगलुरु के बीच पहला क्वालीफायर 26 मई को खेला जाएगा। वहीं हैदराबाद का मुकाबला 27 मई को है।

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चौथे स्थान के लिए तीन टीमें रेस में

आईपीएल 2026 प्लेऑफ के लिए तीन टीमें फाइनल हो गईं हैं। चौथे स्थान के लिए तीन टीमें दौड़ में हैं। पंजाब किंग्स की टीम ने 14 मैच खेलते हुए सात जीत हासिल की है, जबकि 6 मैच गंवाए हैं। पंजाब का एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, इस जीत के बाद पंजाब के 15 अंक हो गए हैं। पंजाब का नेट रन रेट +0.309 है, जोकि कोलकाता और राजस्थान से बेहतर है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के अंतिम लीग मुकाबले बचे हुए हैं। पंजाब को अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है, तो उसे उम्मीद करनी होगी कि राजस्थान अपना आखिरी मुकाबला हार जाए और कोलकाता अगर जीतती भी है तो उनका नेट रन रेट पंजाब से आगे ना जा पाए।

आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल

स्थिति टीमकुल मैचजीतहारबेनतीजानेट रन रेटपॉइंट्सहालिया फॉर्म
1 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (Q)149500.78318LWWWL
2 गुजरात टाइटंस (Q)149500.69518WLWWW
3 सनराइजर्स हैदराबाद (Q)149500.52418WWLWL
4 पंजाब किंग्स147610.30915WLLLL
5 राजस्थान रॉयल्स137600.08314WLLLW
6 कोलकाता नाइट राइडर्स136610.01113WWLWW
7 चेन्नई सुपर किंग्स (E)14680-0.34512LLLWW
8 दिल्ली कैपिटल्स13670-0.87112WWLLW
9 मुंबई इंडियंस (E)13490-0.5108LWLWL
10 लखनऊ सुपर जायंट्स (E)144100-0.7408LLWLW

इस जीत के साथ पंजाब किंग्स ने अपने सभी 14 लीग मुकाबले पूरे कर 15 अंक हासिल किए और अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई। अब टीम को अपनी किस्मत जानने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि रविवार को मुंबई में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा।राजस्थान रॉयल्स यह मैच जीतती है तो टीम 16 अंकों के साथ चौथी टीम के रूप में प्लेऑफ में पहुंचेगी। राजस्थान अगर यह मैच हारती है तो पंजाब किंग्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें काफी बढ़ जायेंगी।

कोलकाता नाइट राइडर्स (13 अंक) रविवार को दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी। राजस्थान के हारने की स्थिति में उसके पास भी प्लेऑफ में पहुंचने का मौका होगा लेकिन पंजाब किंग्स का नेट रनरेट काफी बेहतर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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