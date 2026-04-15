IPL 2026 Points Table: CSK को हुआ फायदा, KKR अभी भी फंसी है गर्त में; ये टीमें हैं टॉप 4 में
IPL 2026 Points Table Latest: आईपीएल के 19वें सीजन की पॉइंट्स टेबल में मंगलवार के मैच के बाद थोड़ा सा बदलाव हुआ है। कोलकाता अभी भी गर्त में है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स 9वें स्थान से अब ऊपर उठ गई है।
IPL 2026 Points Table Latest: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन का 22वां लीग मैच मंगलवार 14 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। हालांकि, टॉप 7 टीमों की सेहत पर इस मैच के नतीजे का कोई असर नहीं पड़ा है। कोलकाता नाइट राइडर्स एक बार फिर से मुकाबला हार गई। चेन्नई के चक्रव्यूह को भेदने में केकेआर नाकाम रही। इसी वजह से केकेआर टीम अभी पॉइंट्स टेबल में गर्त में है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स को फायदा हुआ है।
आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 टीमों की बात करें तो आपको शीर्ष पर राजस्थान रॉयल्स नजर आएगी, जो पांच मैचों में से चार मैचों में जीत दर्ज कर चुकी है और एक मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। आरआर एकमात्र टीम है, जिसके खाते में 8 पॉइंट्स हैं। दूसरे पायदान पर पंजाब किंग्स है, जिसने चार में से तीन मैच जीते हैं और एक मैच उनका बेनतीजा रहा है। इस तरह पीबीकेएस के खाते में 7 पॉइंट्स हैं। आईपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी चार में से तीन मैच जीतकर 6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। चौथे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद है, जिसने पांच में से दो मैच जीते हैं।
4-4 पॉइंट्स पांचवें, छठे और सातवें नंबर के अलावा 8वें पायदान पर पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स के भी हैं, लेकिन नेट रन रेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने सभी को पीछे छोड़ा हुआ हुआ है। पांचवें नंबर पर इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स है, जो 4 में से 2 मैच जीती है। छठे स्थान पर गुजरात टाइटन्स है और सातवें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स है। दिल्ली, गुजरात और लखनऊ ने 4-4 मैच खेले हैं। 2-2 मैच उनमें से जीते हैं। दो-दो पॉइंट्स इन टीमों के खाते में हैं।
वहीं, 8वें पायदान पर अब चेन्नई सुपर किंग्स पहुंच गई है, जिसे केकेआर के खिलाफ मिली जीत का फायदा हुआ है। सीएसके इस मैच से पहले 9वें स्थान पर थी, लेकिन अब मुंबई इंडियंस उस स्थान पर खिसक गई है। मुंबई ने चार में से एक मैच जीता है, जबकि सीएसके ने पांच में से दो मैच जीते हैं। सबसे आखिरी पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स है, जो पांच में से चार मैच हार चुकी है। एक मैच केकेआर का बेनतीजा रहा है। उससे उनको एक पॉइंट मिला था।
Latest IPL 2026 Points Table
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|नेट रन रेट
|पॉइंट्स
|1
|राजस्थान रॉयल्स
|5
|4
|1
|0
|0.889
|8
|2
|पंजाब किंग्स
|4
|3
|0
|1
|0.720
|7
|3
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|4
|3
|1
|0
|1.148
|6
|4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|5
|2
|3
|0
|0.576
|4
|5
|दिल्ली कैपिटल्स
|4
|2
|2
|0
|0.322
|4
|6
|गुजरात टाइटन्स
|4
|2
|2
|0
|-0.029
|4
|7
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|4
|2
|2
|0
|-0.427
|4
|8
|चेन्नई सुपर किंग्स
|5
|2
|3
|0
|-0.846
|4
|9
|मुंबई इंडियंस
|4
|1
|3
|0
|-0.772
|2
|10
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|5
|0
|4
|1
|-1.383
|1
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
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