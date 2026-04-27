IPL 2026 प्लेऑफ में एंट्री से कितनी दूर RCB? दिल्ली कैपिटल्स की राह में हार की हैट्रिक से बिछे कांटे
IPL 2026 Points Table After DC vs RCB Match: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एकतरफा मुकाबले में 9 विकेट से जीत हासिल की। आरसीबी अंक तालिका में दूसरे पायदान पर काबिज है।
IPL 2026 Points Table After DC vs RCB Match: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच सोमवार को आईपीएल 2026 का 39वां मैच खेला गया। आरसीबी ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 9 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की। रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम को सिर्फ 76 रनों का लक्ष्य मिला था। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बरकरार है लेकिन उसने प्लेऑफ की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। बेंगलुरु टीम को आठ मैचों में छठी जीत मिली है और फिलहाल खाते में 12 अंक हैं। आरसीबी दो मैच जीतकर यानी चार अंक जुटाते ही प्लेऑफ में एंट्री कर लेगी। आईपीएल में प्लेऑफ का टिकट कंफर्म करने के लिए 16 अंक की जरूरत होती है।
दिल्ली कैपिटल्स की राह में बिछे कांटे
दिल्ली को लगातार तीसरी हार का मुंह देखना पड़ा है। हार की हैट्रिक ने डीसी की राह में कांटे बिछा दिए हैं। अक्षर पटेल की कप्तानी वाली टीम ने आठ मैचों में पांचवीं शिकस्त का सामना किया है। उसके केवल छह अंक हैं। डीसी को अपने दम पर प्लेऑफ में जगह बनानी है तो आखिरी छह लीग मैचों में से पांच में जीत दर्ज करने होगी। दिल्ली पिछले सीजन में 15 अंक जुटाकर प्लेऑफ में पहुंचने से चूक गई थी। 10 में से चार टीमों को ही प्लेऑफ का टिकट मिलता है। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली पंजाब किंग्स 7 मैचों में 13 अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज है। पंजाब एकमात्र टीम है, जिसने सीजन में कोई मैच नहीं गंवाया। उसका एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा था।
IPL 2026 Updated Points Table
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|नेट रन रेट
|अंक
|1
PBKS
|7
|6
|0
|1
|1.333
|13
|2
RCB
|8
|6
|2
|0
|1.919
|12
|3
SRH
|8
|5
|3
|0
|0.815
|10
|4
RR
|8
|5
|3
|0
|0.602
|10
|5
GT
|8
|4
|4
|0
|-0.475
|8
|6
CSK
|8
|3
|5
|0
|-0.121
|6
|7
DC
|8
|3
|5
|0
|-1.060
|6
|8
KKR
|8
|2
|5
|1
|-0.751
|5
|9
MI
|7
|2
|5
|0
|-0.736
|4
|10
LSG
|8
|2
|6
|0
|-1.106
|4
कैसा रहा DC vs RCB मुकाबला?
जोश हेजलवुड (3.3 ओवर में 12 रन पर चार विकेट) और भुवनेश्वर कुमार (तीन ओवर में पांच रन पर तीन विकेट) की कमाल की गेंदबाजी के दम पर आरसीबी ने दिल्ली को 81 गेंद शेष रहते नौ विकेट से करारी शिकस्त दी। डीसी की पारी को 16.3 ओवर में 75 रन पर समेटने के बाद आरसीबी ने देवदत्त पडिक्कल (13 गेंद में नाबाद 34 रन) और विराट कोहली (15 गेंद में नाबाद 23 रन) की आक्रामक बल्लेबाजी से 6.3 ओवर में एक विकेट पर 77 रन बनाकर एकतरफा जीत दर्ज की।
पिछले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ दो विकेट पर 264 रन के साथ अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली दिल्ली ने आईपीएल में अपना तीसरा सबसे कम स्कोर बनाया। टीम के लिए अभिषेक पोरेल ने सबसे ज्यादा 30 रन का योगदान दिया। उनके अलावा डेविड मिलर (19) और काइल जैमीसन (12) ही दहाई के आंकड़े में रन बना सके। पावरप्ले के बाद कैपिटल्स का स्कोर छह विकेट पर 13 रन था। यह आईपीएल में पावरप्ले का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने 2009 में आरसीबी के खिलाफ दो विकेट पर 14 रन बनाए थे।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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