IPL 2026 Points Table: गुजरात टाइटंस ने छीना RCB का सिंहासन, जानिए टॉप-4 में कौन सी टीमें, प्लेऑफ की रेस में कौन-कहां?
आईपीएल 2026 के 56 में मुकाबले में अहमदाबाद में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से करारी से शिकस्त दी है। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस की टीम पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंच गई है। पूरी पॉइंट्स टेबल देखिए और प्लेऑफ्स के सिनारियो समझिए।
आईपीएल 2026 के 56 में मुकाबले में अहमदाबाद में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से करारी से शिकस्त दी है। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस की टीम पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंच गई है। गुजरात टाइटंस की टीम के मौजूदा समय में 12 मैचों में आठ जीत और चार हार के साथ कुल 16 अंक हो गए हैं और वह अंक तालिका में सबसे ऊपर आ गई है। वहीं, आज का मैच हारने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तीसरे स्थान पर बनी हुई है।
आरसीबी से छीना टेबल टॉपर का रुतबा
गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले को जीतने के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से टेबल टॉपर का रुतबा छीन लिया है। मैच से पहले बेंगलुरु की टीम 11 मैचों में 7 जीत और चार हार के साथ कुल 14 अंक लेकर प्वाइंट्स टेबल पर टॉप पर बनी हुई थी, लेकिन गुजरात टाइटंस ने अब 16 अंक हासिल कर लिए हैं और वह टेबल टॉपर बन चुकी है।
RCB-PBKS सहित टॉप-4 में हैं ये टीमें
प्वाइंट्स टेबल की मौजूदा हालात देखें तो पहले नंबर पर गुजरात टाइटंस है और उसके 12 मैचों में 8 जीत और चार हार के साथ 16 अंक हैं। वहीं, दूसरे नंबर पर 14 अंकों के साथ और बेहतर रन रेट के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनी हुई है। आरसीबी ने इस सीजन 11 मैच खेले हैं, जिनमें से 7 जीते हैं और चार में हार का सामना करना पड़ा है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टेबल में 12 मैचों में 7 जीत और 5 हार के साथ 14 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। वहीं पंजाब किंग्स अभी 11 मैचों में 6 जीत, 4 हार, एक रद्द मैच के साथ 13 अंक अर्जित किए हैं और टॉप-4 में बनी हुई है। वह चौथे स्थान पर है।
CSK-RR के पास प्लेऑफ में पहुंचने के ज्यादा चांस
प्वाइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स की स्थिति ऐसी है कि उसके पास 11 मैचों में 6 जीत और 5 हार के साथ 12 अंक हैं और वह अंक तालिका में पांचवें स्थान पर बनी हुई है। चेन्नई के अभी तीन मैच बचे हैं और वह प्लेऑफ की रेस में पूरी तरह से बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स प्वाइंट्स टेबल में मौजूदा समय में 11 मैचों में 6 जीत और 5 हार के साथ 12 अंक अर्जित करते हुए छठवें स्थान पर मौजूद है और इसके पास भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए पर्याप्त मौके हैं।
दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के लिए भी हैं संभावनाएं
दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी अब तक पूरी तरह से प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं हुई है और उसने 12 मैचों में पांच जीत और 7 हार हासिल करते हुए 10 अंक अर्जित किए हैं और सूची में सातवें स्थान पर बनी हुई है। दिल्ली कैपिटल्स के अब सिर्फ दो मैच बचे हैं और अगर वह दोनों मुकाबले जीतती है तो 16 अंकों तक पहुंच सकती है और अब भी 16 अंकों में क्वालिफिकेशन और प्लेऑफ के लिए स्थान सुरक्षित किया जा सकता है। प्वाइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स मौजूदा समय में 10 मैचों 4 जीत, पांच हार और एक रद्द मैच के साथ 9 अंक अर्जित करते हुए आठवें नंबर पर है। कोलकाता की टीम के लिए फायदे की बात यह है कि उसके अभी चार मैच शेष हैं और अगर वह चारों मुकाबले जीतती है तो वह भी प्लेऑफ की रेस में पूरी तरह से बनी हुई है और 17 पॉइंट्स के साथ आराम से क्वालीफाई कर सकती है।
मुंबई इंडियंस और लखनऊ की टीम का सफर समाप्त
मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपरजाइंट्स के लिए यह आईपीएल सीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है और यह दोनों टीम में एलिमिनेट हो चुकी है यानी कि आईपीएल 2026 से यह टीम में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकीहै। प्वाइंट्स टेबल पर मौजूदा समय में मुंबई इंडियंस की टीम 11 माचो में तीन जीत और आठ हर के साथ सिर्फ 6 अंक अर्जित करते हुए नवे नंबर पर है वही इतने ही माचो में इतनी ही हार जीत और अंकों के साथ लेकिन खराब रन रेट के कारण लखनऊ सुपरजाइंट्स की टीम 10 में नंबर पर बनी हुई है।
GT VS SRH मैच के बाद IPL 2026 की पूरी अंक तालिका नीचे है
|स्थान
|टीम
|मैच खेले (P)
|जीत (W)
|हार (L)
|कोई परिणाम नहीं (NR)
|अंक (Pts)
|नेट रन रेट (NRR)
|1
|GT (गुजरात टाइटन्स)
|12
|8
|4
|0
|16
|+0.551
|2
|RCB (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर)
|11
|7
|4
|0
|14
|+1.103
|3
|SRH (सनराइजर्स हैदराबाद)
|12
|7
|5
|0
|14
|+0.331
|4
|PBKS (पंजाब किंग्स)
|11
|6
|4
|1
|13
|+0.428
|5
|CSK (चेन्नई सुपर किंग्स)
|11
|6
|5
|0
|12
|+0.185
|6
|RR (राजस्थान रॉयल्स)
|11
|6
|5
|0
|12
|+0.082
|7
|DC (दिल्ली कैपिटल्स)
|12
|5
|7
|0
|10
|-0.993
|8
|KKR (कोलकाता नाइट राइडर्स)
|10
|4
|5
|1
|9
|-0.169
|9
|MI (मुंबई इंडियंस - बाहर)
|11
|3
|8
|0
|6
|-0.585
|10
|LSG (लखनऊ सुपर जायंट्स - बाहर)
|11
|3
|8
|0
|6
|-0.907
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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