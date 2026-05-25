IPL 2026 के हाफ फेज के बाद कैसी थी पॉइंट्स टेबल? और अब लीग फेज के बाद कौन है कहां? जानिए
IPL 2026 के हाफ फेज के बाद पॉइंट्स टेबल कैसी थी और अब लीग फेज के बाद कौन कहां पर है? इसके बारे में जान लीजिए। आईपीएल में लगातार फेरबदल पॉइंट्स टेबल में हुए हैं। गुजरात ने दमदार प्रदर्शन किया है।
IPL 2026 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन के लीग फेज का समापन रविवार 24 मई को हो गया। कुल 70 लीग मैच इस दौरान खेले गए। इनमें से 69 मैचों का नतीजा निकला, जबकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल 2026 के लीग फेज के आधे मैचों के बाद जो टीम पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर थी, वह टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई तक नहीं कर पाई। 7-7 मैचों के बाद जिस टीम के खाते में सबसे ज्यादा 13 पॉइंट्स थे, वह पूरे सीजन में 15 अंक ही आखिर तक हासिल कर पाई।
आईपीएल 2026 के आधे फेज के बाद पंजाब किंग्स सात मैचों में से 6 मैच जीतकर और एक मैच के बेनतीजा होने पर 13 अंकों के साथ शीर्ष पर थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु थी, जिसके खाते में 10 पॉइंट्स थे। इतने ही पॉइंट्स राजस्थान रॉयल्स के खाते में भी हाफ स्टेज के बाद थे, जो तीसरे नंबर पर थी। चौथे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद थी, जिसके खाते में 8 पॉइंट्स थे। पांचवें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स थी, जिसके खाते में 6 पॉइंट्स थे। दिल्ली कैपिटल्स इतने ही पॉइंट्स के साथ छठे और गुजरात टाइटन्स सातवें पायदान पर इतने ही पॉइंट्स के बाद थी। आठवें नंबर पर मुंबई इंडियंस थी, जिसके खाते में 4 पॉइंट्स थे। लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में भी 4 ही पॉइंट थे। कोलकाता नाइट राइडर्स 10वें नंबर पर थी, जिसके खाते में सिर्फ 3 पॉइंट थे।
IPL 2026 के हाफ फेज के बाद की पॉइंट्स टेबल
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|अंक
|1
|PBKS
|7
|6
|0
|1
|13
|2
|RCB
|7
|5
|2
|0
|10
|3
|RR
|7
|5
|2
|0
|10
|4
|SRH
|7
|4
|3
|0
|8
|5
|CSK
|7
|3
|4
|0
|6
|6
|DC
|7
|3
|4
|0
|6
|7
|GT
|7
|3
|4
|0
|6
|8
|MI
|7
|2
|5
|0
|4
|9
|LSG
|7
|2
|5
|0
|4
|10
|KKR
|7
|1
|5
|1
|3
अब बात अगर आईपीएल के 19वें सीजन के लीग फेज के बाद की पॉइंट्स टेबल की करें तो शीर्ष पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जिसके खाते में 18 पॉइंट्स हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटन्स है। जीटी के खाते में भी 18 पॉइंट्स हैं और इतने ही अंकों के साथ सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे नंबर पर है। चौथे पायदान पर 16 अंकों के साथ राजस्थान रॉयल्स है। आपने गौर किया होगा कि जो टीम हाफ फेज तक सातवें नंबर पर थी, वह लीग के आखिर में दूसरे नंबर पर पहुंच गई, जो टीम पहले स्थान पर थी, वह टीम टॉप 4 में भी जगह नहीं बना सकी।
आईपीएल 2026 में पाचवें स्थान पर पंजाब किंग्स रही, जो 15 अंक हासिल कर सकी। छठे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स है, जो 14 अंकों तक पहुंच पाई। कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में 13 पॉइंट्स थे और टीम सातवें स्थान पर सीजन खत्म की। आठवें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स रही, जिसने 12 अंक हासिल किए। 9वें पायदान पर मुंबई इंडियंस रही, जिसने 8 अंक हासिल किए और इतने ही अंक सबसे आखिरी पायदान पर रहने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में रहे।
IPL 2026 के लीग फेज के बाद की पॉइंट्स टेबल
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|नेट रन रेट
|अंक
|1
RCB
|14
|9
|5
|0
|0.783
|18
|2
GT
|14
|9
|5
|0
|0.695
|18
|3
SRH
|14
|9
|5
|0
|0.524
|18
|4
RR
|14
|8
|6
|0
|0.189
|16
|5
PBKS
|14
|7
|6
|1
|0.309
|15
|6
DC
|14
|7
|7
|0
|-0.651
|14
|7
KKR
|14
|6
|7
|1
|-0.147
|13
|8
CSK
|14
|6
|8
|0
|-0.345
|12
|9
MI
|14
|4
|10
|0
|-0.584
|10
LSG
|14
|4
|10
|0
|-0.740
|8
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
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