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IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खड़ी हो गई बड़ी समस्या, जानिए क्या है पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल?

May 06, 2026 06:21 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 Points Table पर दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स मैच के बाद कोई असर देखने को नहीं मिला। इसके पीछे का कारण यह है कि जो टीम जहां विराजमान थी। इस मैच के बाद भी उन्हीं पायदानों पर बैठी हुई हैं। 

IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खड़ी हो गई बड़ी समस्या, जानिए क्या है पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल?

IPL 2026 Points Table Latest: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन की पॉइंट्स टेबल पर दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स मैच के बाद कोई असर नहीं पड़ा है। जो टीम इस मैच से पहले जिस पायदान पर थी, अभी भी उसी पायदान पर है। हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदों को मजबूत किया है। चेन्नई को सीजन की पांचवीं जीत मिली है, जबकि दिल्ली की टीम ने अपना छठा मुकाबला गंवाया है, जिससे उनके लिए प्लेऑफ्स में पहुंचना कठिन हो गया है। 16 अंक हासिल करने के लिए अब दिल्ली कैपिटल्स को बाकी के बचे चारों मैच जीतने होंगे।

आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर अभी भी पंजाब किंग्स है, जो लगातार दो मैच हार चुकी है। हालांकि, पहले सात में से 6 मैच उन्होंने जीते थे और एक मैच उनका बेनतीजा था। इस तरह 13 अंकों के साथ वे पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी है, जो 9 में से 6 मैच जीत चुकी है। खाते में 12 पॉइंट्स हैं। तीसरे स्थान पर विराजमान सनराइजर्स हैदराबाद के खाते में भी 12 अंक हैं। उन्होंने 10 में से 6 मुकाबले जीते हैं। चौथे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स है। आरआर ने भी 6 मुकाबले 10 मैचों में से जीते हैं। हालांकि, नेट रन रेट आरसीबी का बेहतर है। एसआरएच ने नेट रन रेट में आरआर को पछाड़ा हुआ है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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इस नए सीजन की पॉइंट्स टेबल में 48 मैचों के बाद गुजरात टाइटन्स भी 12 अंक हासिल कर चुकी है। जीटी भी 10 मैच खेल चुकी है। हालांकि, नेट रन रेट की वजह से यह टीम टॉप 4 से बाहर है। छठे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स अपनी धाक जमाए हुए है, जो 10 में से 5 मैच जीत चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स सातवें नंबर पर है, जो 10 में से 4 ही मैच जीती है। कोलकाता नाइट राइडर्स 8वें नंबर पर है, जो 9 में से 3 मैच जीत चुकी है और एक मैच उनका बेनतीजा रहा है। 9वें स्थान पर मुंबई इंडियंस है, जो 10 में से 3 मैच जीती है। एमआई सिर्फ 14 अंकों तक पहुंच सकती है। यही हाल लखनऊ सुपर जायंट्स का है, जो 9 मैचों के बाद सिर्फ चार अंक हासिल कर पाई है और पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी स्थान पर है। एलएलजी भी 14 अंकों तक ही पहुंच सकती है।

Latest IPL 2026 Points Table

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजानेट रन रेटअंक
1

PBKS

96210.85513
2

RCB

96301.42012
3

SRH

106400.64412
4

RR

106400.51012
5

GT

10640-0.14712
6

CSK

105500.15110
7

DC

10460-0.9498
8

KKR

9351-0.5397
9

MI

10370-0.6496
10

LSG

9270-1.0764


Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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