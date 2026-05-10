Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

IPL 2026 Playoffs में पहुंचने के किस टीम के कितने प्रतिशत चांसेस? GT 72.52% के साथ सबसे पीछे; नंबर-1 कौन?

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को रौंद जरूर पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में जगह बनाई है, मगर प्लेऑफ में पहुंचने के उनके चांसेस अभी भी SRH, PBKS, RCB और RR से कम है।

IPL 2026 Playoffs में पहुंचने के किस टीम के कितने प्रतिशत चांसेस? GT 72.52% के साथ सबसे पीछे; नंबर-1 कौन?

शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के 52वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से धूल चटाई। जीटी की यह आईपीएल इतिहास में रनों के मामले में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ गुजरात की टीम आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में भी दूसरे पायदान पर पहुंच गई है, वहीं उन्होंने प्लेऑफ की दौड़ में अपनी दावेदारी पेश की है। हालांकि उनके लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। बता दें, प्लेऑफ की रेस में फिलहाल 5 टीमें ही नजर आ रही है और इन 5 टीमों में गुजरात टाइटंस के नॉकाउट राउंड में पहुंचने के चांसेस सबसे कम है। जी हां, आईए समझते हैं क्यों?

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:कैसे आशीष नेहरा ने मैदान के बाहर से वैभव सूर्यवंशी के साथ कर दिया खेला? VIDEO

गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ चांसेस 72.52%

राजस्थान रॉयल्स पर तगड़ी जीत दर्ज करने के बाद गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ चांसेस में उछाल देखने को मिला है। जीटी ने अभी तक खेले 11 में से 7 मैच जीते हैं। उनके खाते में 14 अंक है और वह पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। TOI के अनुसार गुजरात के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस 72.52% प्रतिशत है।

वहीं अन्य टीमों की बात करें तो जीटी के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यहां तक राजस्थान रॉयल्स से भी कम है।

ये भी पढ़ें:GT की जीत से पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल, RR समेत इन 2 टीमों पर टूटा गमों का पहाड़

89.59 प्रतिशत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम सबसे आगे हैं। हैदराबाद की टीम के टॉप-2 में पहुंचने के चांस भी 60.22 प्रतिशत है।

वहीं पंजाब के प्लेऑफ के चांसेस 84.81 प्रतिशत, राजस्थान के 80.31 और आरसीबी के 77.55 प्रतिशत है।

ये भी पढ़ें:गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की हार के 5 गुनहगार कौन-कौन? यशस्वी…

सभी 10 टीमों के IPL 2026 प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस

टीमप्लेऑफ में पहुंचने के चांसेसटॉप-2 के चांसेस
SRH89.59`60.22
PBKS84.8153.25
RR80.3144.07
RCB77.5541.98
GT72.5238.71
CSK38.8112.62
KKR5.230.06
MI1.500.01
LSG1.560.00
DC0.000.00

GT के चांसेस क्यों RR से कम?

ऐसा शायद दोनों टीमों के आगामी शेड्यूल की वजह से है। GT को अपने आखिरी तीन लीग मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स का सामना करना है, जबकि राजस्थान के बाकी मैच दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ हैं - ये सभी टीमें अभी टॉप सात से बाहर हैं और उनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस काफी कम है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Gujarat Titans Rajasthan Royals IPL 2026

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।