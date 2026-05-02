जानिए कब होगा आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के वेन्यू का ऐलान, BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने दिया अपडेट

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को कहा है कि आईपीएल के प्लेऑफ के वेन्यू की एक या दो दिन में घोषणा की जाएगी। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को इसकी पुष्टि की।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि आईपीएल प्लेऑफ के वेन्यू पर फैसला एक-दो दिन में हो जाएगा। बीसीसीआई ने अभी तक मौजूदा सीजन का प्लेऑफ शेड्यूल जारी नहीं किया है। बोर्ड ने ये बताया था कि जारी सीजन 31 मई तक खत्म हो जाएगा। पूरी संभावना है कि आखिरी चार मैच 26 मई (क्वालिफायर 1), 27 मई (एलिमिनेटर), 29 मई (क्वालिफ़ायर 2) और 31 मई (फाइनल) को होंगे। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने वेन्यू को लेकर कुछ भी अपडेट देने से इनकार किया और इंतजार करने के लिए कहा है।

देवजीत सैकिया ने किया कन्फर्म बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "हम इस पर काम कर रहे हैं कि आईपीएल प्लेऑफ और फाइनल के लिए सबसे सही वेन्यू कौन सा हो सकता है। इसलिए, हमें दो दिन का और समय लगेगा।" जब उनसे पूछा गया कि क्या पिछले साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के फाइनलिस्ट और चैंपियन होने की वजह से, पहले से तय वेन्यू मुल्लांपुर और बेंगलुरु को ही प्लेऑफ की मेजबानी मिलेगी, तो बीसीसीआई सचिव ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “आप अंदाजा लगाते रह सकते हैं, लेकिन मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। हम दो दिन में इस पर फैसला लेंगे।”

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ऐसी भी चर्चा है कि ये दोनों संभावित वेन्यू खासकर मुल्लांपुर को शायद प्लेऑफ की मेजबानी न मिले। मुल्लांपुर ने पिछले साल के युद्ध-प्रभावित सीजन में बारी न होने के बावजूद क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर की मेजबानी की थी। वे मैच असल में हैदराबाद में होने थे, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद फाइनलिस्ट थी, लेकिन लॉजिस्टिक्स और मौसम से जुड़ी दिक्कतों की वजह से उन्हें न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया था।

इसी तरह, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में असल में फाइनल होना था, लेकिन 'ऑपरेशन सिंदूर' की वजह से शेड्यूल में बदलाव करना पड़ा। मॉनसून शुरू होने के साथ ही, बीसीसीआई ने क्वालिफायर 2 और फाइनल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 26 मार्च को आईपीएल 2026 के लीग चरण का कार्यक्रम जारी करते हुए बताया था कि टूर्नामेंट का दूसरा चरण 13 अप्रैल से 24 मई तक होगा। शुरुआती चरण 28 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेगा और इसके कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिये गये थे। दूसरे चरण का पहला मैच 13 अप्रैल को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। इस चरण में आठ 'डबल-हेडर' (एक दिन में दो मुकाबले) होंगे।