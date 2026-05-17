60 मैच खत्म, फिर भी किसी का टिकट कन्फर्म नहीं! गुजरात और RCB मौज में; इन टीमों को है टेंशन
IPL 2026 के 10 मुकाबले ही लीग फेज में अब बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी टीम को प्लेऑफ्स का टिकट नहीं मिला है। 60 मैचों के बाद किस टीम के कितने परसेंट चांस हैं, वह जान लीजिए।
IPL 2026 के लीग फेज अब सिर्फ 10 ही मुकाबले बाकी हैं। शनिवार 16 मई को 60वां लीग इस सीजन का खेला गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी टीम अभी तक आईपीएल के 19वें सीजन के प्लेऑफ्स के लिए आधिकारिक रूप से क्वालीफाई नहीं कर पाई है। हालांकि, दो टीमें एलिमिनेट जरूर हो गई हैं, लेकिन अभी 8 टीमें टॉप 4 में जगह बनाने की रेस में जिंदा हैं। 8 में से 5 टीमों के प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांस 45 फीसदी से ज्यादा हैं, जबकि एक टीम के चांस करीब 28 फीसदी और दो टीमों के चांस 10 फीसदी से कम हैं।
आमतौर पर कहा जाता है कि 16 पॉइंट्स अगर आपने आईपीएल में हासिल कर लिए तो आप प्लेऑफ्स में पहुंच जाएंगे, लेकिन गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अभी तक प्लेऑफ्स का टिकट नहीं मिला है। इन दोनों टीमों के खाते में 16-16 पॉइंट्स हो गए हैं। हालांकि, अच्छी बात इन टीमों के लिए यह है कि 96 फीसदी से ज्यादा चांस इन टीमों के टॉप 4 में जाने के हैं। जीटी इस समय पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पर है, जिसके प्लेऑफ्स में जाने के चांस 96 फीसदी हैं, जो केकेआर के मैच से पहले 99 फीसदी थे।
वहीं, दूसरे पायदान पर आरसीबी है, जिसके चांस अब प्लेऑफ्स के 96.5 फीसदी हैं। तीसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद है, जिसके 70.8 फीसदी चांस टॉप 4 में फिनिश करने के हैं। टॉप 5 में इस समय पंजाब किंग्स है, जो चौथे पायदान पर है और इस टीम के प्लेऑफ्स के चांस 47.4 फीसदी हैं। वहीं, राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ्स में जाने के चांस 51.2 फीसदी हैं, जो पीबीकेएस से ज्यादा हैं। आरआर के खाते में इस समय 12 पॉइंट्स हैं, जबकि पंजाब के खाते में कुल 13 पॉइंट्स हैं, जो उन्होंने सात मैचों में ही हासिल कर लिए थे।
चेन्नई सुपर किंग्स को सीजन की छठी हार मिली है, लेकिन इसके बावजूद 28 फीसदी चांस उसके प्लेऑफ्स में पहुंचने के हैं। वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खुद के प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदों को जीत के बाद जिंदा रखा है। हालांकि, प्लेऑफ्स के चांस सिर्फ 7.1 फीसदी हैं। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स भी अभी मैथमेटिकली प्लेऑफ्स की रेस में जीवित है, लेकिन उसे टॉप 4 में जाने के चांस 3.1 फीसदी ही हैं। इसके लिए उसे अपने सारे मैच जीतने होंगे। ये आंकड़े आईपीएल के आधिकारिक ब्रॉडकास्टर के अनुसार हैं, जो हर मैच के नतीजे के बाद बदलते हैं, क्योंकि अभी भी हजारों कॉम्बिनेशन बन रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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