IPL 2026 प्लेऑफ्स में बारिश बनी विलेन तो फिर कैसे निकलेगा नतीजा? क्या रखा गया है रिजर्व डे? जानिए
IPL 2026 प्लेऑफ्स के मैच कल यानी मंगलवार 26 मई से शुरू होने हैं। इन मैचों में अगर बारिश विलेन बनती है तो फिर नतीजा कैसे निकलेगा और किस टीम को आगे जाने का मौका मिलेगा? इसके बारे में जान लीजिए।
IPL 2026 के सभी लीग मैच खेले जा चुके हैं। अब सिर्फ चार ही मुकाबले इस टूर्नामेंट के बाकी हैं, जिन्हें प्लेऑफ्स कहा जाता है। इसमें फाइनल भी शामिल होता है। दो क्वालीफायर, एक एलिमिनेटर और एक फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इसके लिए रॉयल चैलैंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटन्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ने क्वालीफाई किया है। क्वालीफायर 1 में आरसीबी और जीटी की भिड़ंत होनी है, जबकि एलिमिनेटर में एसआरएच के सामने आरआर होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ तो फिर किसको आगे जाने या फाइनल में जाने का मौका मिलेगा? इसके बारे में जान लीजिए और ये भी जान लीजिए कि क्या रिजर्व डे इन मैचों के लिए रखा गया है?
आईपीएल 2026 की प्लेइंग कंडीशन्स पर नजर डालें तो आपको कहीं भी रिजर्व डे का जिक्र नहीं मिलेगा। रूल नंबर 13.7.3 में रिजर्व डे के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें भी कहा गया कि प्लेऑफ्स के लिए रिजर्व डे हो सकता है। हालांकि, कभी भी कम से कम क्वालीफायर्स और एलिमिनेटर के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया। फाइनल के लिए जरूर रिजर्व डे था और 2023 का फाइनल रिजर्व डे पर ही खेला गया था। ऐसे में 2026 के फाइनल के लिए भी रिजर्व डे हो सकता है, लेकिन क्वालीफायर 1, एलिमिनेटर और क्वालीफायर 2 के लिए रिजर्व डे नहीं है।
अब आपके दिमाग में भी सवाल होगा कि अगर रिजर्व डे नहीं है तो फिर बारिश अगर आई तो फिर नतीजा कैसे निकलेगा? इसका जवाब भी प्लेइंग कंडीशन्स में छिपा है। पहला तो यह कि प्लेऑफ्स के मैचों के लिए अतिरिक्त समय मैच आयोजित कराने के लिए होगा। कम से कम 5-5 ओवर का मैच होना चाहिए। अगर 5-5 ओवर का भी मैच एक्स्ट्रा टाइम में नहीं होता है तो मैच को रद्द कर दिया जाएगा। उस केस में वह टीम आगे जाएगी, जिसने पॉइंट्स टेबल में दूसरी टीम से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। अगर दोनों के अंक बराबर हैं तो फिर नेट रन रेट देखा जाएगा।
क्वालीफायर 1 की बात करें तो आरसीबी और जीटी की भिड़ंत होनी है। अगर बारिश के कारण मैच नहीं आयोजित हुआ तो फिर आरसीबी बिना खेले फाइनल में होगी, क्योंकि जीटी और आरसीबी के पॉइंट्स बराबर हैं, लेकिन नेट रन रेट आरसीबी का अच्छा है। इसी तरह एलिमिनेटर रद्द हुआ तो फिर एसआरएच को विजेता मान लिया जाएगा, जिसके 18 पॉइंट्स हैं। अगर क्वालीफायर 2 भी बेनतीजा रहा तो फिर उस केस में जीटी को फाइनल का टिकट मिलेगा, क्योंकि जीटी का नेट रन रेट एसआरएच से अच्छा है। वहीं, फाइनल के लिए रिजर्व डे होगा। अगर 31 मई को फाइनल नहीं हुआ तो फिर 1 जून को भी फाइनल आयोजित हो सकता है। इसको लेकर उसी समय बीसीसीआई अनाउंस कर सकती है। प्लेइंग कंडीशन्स में इसका जिक्र नहीं है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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