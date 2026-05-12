पंजाब किंग्स को लगा झटका, जानिए अब किस टीम के पास हैं प्लेऑफ्स में पहुंचने के कितने % चांस?
IPL 2026 Playoffs की रेस अब दिन प्रति दिन दिलचस्प होती जा रही है, जो टीम सबसे पहले क्वालीफाई करने के करीब थी, उसके अब टॉप 4 में फिनिश करने के चांस भी कम हो गए हैं। किस-किसके कितने चांस हैं? ये जान लीजिए।
पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मैच के बाद आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स की रेस और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। मैच से पहले तक पंजाब किंग्स के प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांस 85 फीसदी के करीब थे, लेकिन यह अब घटकर 62 फीसदी के करीब हो गए हैं। जीतकर भी दिल्ली कैपिटल्स को फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि अब दिल्ली कैपिटल्स के टॉप 4 में जाने के चांस 1 पर्सेंट के करीब हैं। सबसे अच्छी हालत इस समय गुजरात टाइटन्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की बताई जा रही है।
आईपीएल के आधिकारिक ब्रॉडकास्टर की मानें तो आईपीएल 2026 के 55वें मैच के बाद प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करने के सबसे ज्यादा चांस जीटी के पास हैं। 80.2 फीसदी चांस जीटी के प्लेऑफ्स में पहुंचने के हैं, जबकि आरसीबी के टॉप 4 में जाने के चांस 80.1 फीसदी हैं। एसआरएच 80 फीसदी टॉप 4 के लिए क्वालीफाई कर सकती है। वहीं, पंजाब किंग्स के प्लेऑफ्स में जाने के चांस इस मैच से पहले 84.69 फीसदी थे, लेकिन अब घटकर 62.5 फीसदी रह गए हैं। इस तरह यह पंजाब किंग्स के लिए खतरे की घंटी है।
चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के पास भी प्लेऑफ्स में जगह बनाने के अच्छे खासे चांस स्टार स्पोर्ट्स और जियोहॉटस्टार के मुताबिक हैं। चेन्नई के पास 42.7 फीसदी चांस हैं कि वह टॉप 4 में लीग स्टेज को फिनिश करे, जबकि राजस्थान रॉयल्स 41.8 फीसदी टॉप 4 में जगह बनाने के काबिल है। हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स के साथ कहानी अलग बताई गई है। इस मैच से पहले तक उनके प्लेऑफ्स में जाने के चांस 8 फीसदी के करीब थे, जो अब घटकर 1.2 फीसदी पर आ गए हैं।
वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के टॉप 4 में फिनिश करने के चांस 11.6 फीसदी हैं। केकेआर के चांस इस मैच से पहले 20 फीसदी के करीब बताए गए थे। वहीं, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के पास प्लेऑफ्स में पहुंचने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि यह टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं। प्लेऑफ्स में पहुंचने से ज्यादा लड़ाई इस बात के लिए होने वाली है कि टॉप 2 में कौन फिनिश करेगा। इसके अपने फायदे होते हैं, क्योंकि फाइनल में पहुंचने के दो मौके टॉप 2 टीमों को मिलते हैं। एक समय पर लग रहा था कि पंजाब किंग्स टॉप 2 में फिनिश करेगी, लेकिन लगातार चार हार के बाद हालात बदल गए हैं। उनके लिए टॉप 4 में जगह बनाना भी कठिन हो गया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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