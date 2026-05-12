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पंजाब किंग्स को लगा झटका, जानिए अब किस टीम के पास हैं प्लेऑफ्स में पहुंचने के कितने % चांस?

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 Playoffs की रेस अब दिन प्रति दिन दिलचस्प होती जा रही है, जो टीम सबसे पहले क्वालीफाई करने के करीब थी, उसके अब टॉप 4 में फिनिश करने के चांस भी कम हो गए हैं। किस-किसके कितने चांस हैं? ये जान लीजिए। 

पंजाब किंग्स को लगा झटका, जानिए अब किस टीम के पास हैं प्लेऑफ्स में पहुंचने के कितने % चांस?

पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मैच के बाद आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स की रेस और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। मैच से पहले तक पंजाब किंग्स के प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांस 85 फीसदी के करीब थे, लेकिन यह अब घटकर 62 फीसदी के करीब हो गए हैं। जीतकर भी दिल्ली कैपिटल्स को फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि अब दिल्ली कैपिटल्स के टॉप 4 में जाने के चांस 1 पर्सेंट के करीब हैं। सबसे अच्छी हालत इस समय गुजरात टाइटन्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की बताई जा रही है।

आईपीएल के आधिकारिक ब्रॉडकास्टर की मानें तो आईपीएल 2026 के 55वें मैच के बाद प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करने के सबसे ज्यादा चांस जीटी के पास हैं। 80.2 फीसदी चांस जीटी के प्लेऑफ्स में पहुंचने के हैं, जबकि आरसीबी के टॉप 4 में जाने के चांस 80.1 फीसदी हैं। एसआरएच 80 फीसदी टॉप 4 के लिए क्वालीफाई कर सकती है। वहीं, पंजाब किंग्स के प्लेऑफ्स में जाने के चांस इस मैच से पहले 84.69 फीसदी थे, लेकिन अब घटकर 62.5 फीसदी रह गए हैं। इस तरह यह पंजाब किंग्स के लिए खतरे की घंटी है।

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चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के पास भी प्लेऑफ्स में जगह बनाने के अच्छे खासे चांस स्टार स्पोर्ट्स और जियोहॉटस्टार के मुताबिक हैं। चेन्नई के पास 42.7 फीसदी चांस हैं कि वह टॉप 4 में लीग स्टेज को फिनिश करे, जबकि राजस्थान रॉयल्स 41.8 फीसदी टॉप 4 में जगह बनाने के काबिल है। हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स के साथ कहानी अलग बताई गई है। इस मैच से पहले तक उनके प्लेऑफ्स में जाने के चांस 8 फीसदी के करीब थे, जो अब घटकर 1.2 फीसदी पर आ गए हैं।

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वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के टॉप 4 में फिनिश करने के चांस 11.6 फीसदी हैं। केकेआर के चांस इस मैच से पहले 20 फीसदी के करीब बताए गए थे। वहीं, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के पास प्लेऑफ्स में पहुंचने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि यह टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं। प्लेऑफ्स में पहुंचने से ज्यादा लड़ाई इस बात के लिए होने वाली है कि टॉप 2 में कौन फिनिश करेगा। इसके अपने फायदे होते हैं, क्योंकि फाइनल में पहुंचने के दो मौके टॉप 2 टीमों को मिलते हैं। एक समय पर लग रहा था कि पंजाब किंग्स टॉप 2 में फिनिश करेगी, लेकिन लगातार चार हार के बाद हालात बदल गए हैं। उनके लिए टॉप 4 में जगह बनाना भी कठिन हो गया है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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