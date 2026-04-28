क्या दिल्ली कैपिटल्स को है हार के पंच के बाद प्लेऑफ्स की टेंशन? समझें क्वालिफिकेशन का पूरा गणित
दिल्ली कैपिटल्स के आईपीएल के 19वें सीजन के प्लेऑफ्स में पहुंचने की संभावना कम हो गई है, लेकिन अभी भी दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ्स में पहुंचने के पूरे चांस हैं। डीसी प्लेऑफ्स में कैसे पहुंच सकती है? ये जान लीजिए।
दिल्ली कैपिटल्स एक दिन 264 रन बनाती है और मुकाबला हार जाती है। दो दिन बाद फिर से मुकाबला खेलती है तो 75 रन पर ढेर हो जाती है। उस मैच के तो जीतने के भी चांस नहीं थे। तीन दिन में दिल्ली कैपिटल्स ने दो मैच खेले और दोनों में हार झेली। इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीन मैच हार चुकी है, जबकि अब तक आईपीएल 2026 में कुल 5 मैच हार गई है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के आईपीएल के 19वें सीजन के प्लेऑफ्स में पहुंचने की संभावना कम हो गई है, लेकिन अभी भी दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ्स में पहुंचने के पूरे चांस हैं। दिल्ली की टीम का प्लेऑफ्स में पहुंचने के समीकरण क्या-क्या हैं? उन्हें समझ लीजिए।
1. अपने दम पर मिलेगा टिकट
दिल्ली कैपिटल्स भले ही आईपीएल 2026 में अपने 8 में से पांच मुकाबले हार चुकी है। 3 ही मैच जीती है। खाते में 6 पॉइंट हैं और टीम पॉइंट्स टेबल में सातवें पायदान पर है, लेकिन अभी भी दिल्ली कैपिटल्स अपने दम पर प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर सकती है। दरअसल, दिल्ली के अभी 6 मुकाबले बाकी हैं। अगर उन सभी मैचों में दिल्ली को जीत मिलती है तो न सिर्फ दिल्ली प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी, बल्कि टॉप 2 में भी फिनिश कर सकती है।
2. एक हार होगी बर्दाश्त
दिल्ली कैपिटल्स एक हार ही बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि एक मैच के हारने पर और बाकी 5 मैचों में जीत दर्ज करके दिल्ली कैपिटल्स 16 अंकों तक पहुंच जाएगी। उस केस में दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर जाएगी, क्योंकि 2022 से 10 टीमें टूर्नामेंट खेल रही हैं। इस दौरान जिन टीमों के भी 16 या इससे ज्यादा अंक हुए हैं। वह प्लेऑफ्स में जरूर पहुंची हैं।
3. तो फिर हो जाएगा काम तमाम
अगर दिल्ली कैपिटल्स बाकी बचे अपने 6 मैचों में से दो या इससे ज्यादा मैच हार जाती है तो फिर प्लेऑफ्स में पहुंचना नामुमकिन सा हो जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि 10 टीमों के साथ टूर्नामेंट होता है तो 14 या इससे कम अंकों वाली टीमों को प्लेऑफ्स में जगह नहीं मिलती है। इसके बाद बात नेट रन रेट की भी आएगी, जो इस समय बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, क्योंकि इतने ही मैच और इतने ही अंकों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स छठे स्थान पर है और दिल्ली सातवें पायदान पर है। ऐसे में दिल्ली की निगाहें होंगी कि बाकी बचे 6 में से कम से कम 5 मैच जीते जाएं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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