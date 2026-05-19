राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर अगर-मगर के भंवर में फंसी हैं 4 टीमें, जानिए क्या है प्लेऑफ्स का इक्वेशन
IPL 2026 Playoffs equation: सिर्फ राजस्थान रॉयल्स के पास अपने दम पर IPL 2026 के प्लेऑफ्स में जाने का मौका है। बाकी 4 टीमें भगवान भरोसे हैं, क्योंकि वे अगर-मगर की स्थिति में फंसी हुई हैं।
IPL 2026 के प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली चार में से 3 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के बाद सीएसके को हराकर सनराइजर्स हैदराबाद ने प्लेऑफ्स का टिकट कटाया। इसी के साथ गुजरात टाइटन्स को भी प्लेऑफ्स का टिकट मिल गया। इस तरह अब सिर्फ एक पायदान ही प्लेऑफ में खाली है। इसके लिए पांच दावेदार हैं, लेकिन सिर्फ एक ही टीम ऐसी है, जो अपने दम पर प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है। बाकी चार टीमें अगर-मगर के भंवर में फंसी हुई हैं।
आरसीबी, एसआरएच और जीटी के बाद राजस्थान रॉयल्स के पास अपने दम पर प्लेऑफ का टिकट कटाने का मौका है। इसके लिए राजस्थान रॉयल्स को अपने बाकी दो मुकाबले जीतने होंगे। इस तरह आरआर के खाते में 16 पॉइंट्स हो जाएंगे और टीम टॉप 4 में पहुंच जाएगी। अगर दो में से एक भी मुकाबला टीम हारी और मैच बारिश में धुला तो फिर आर-आर भी अगर-मगर की स्थिति में आजाएगी।
राजस्थान रॉयल्स के अलावा पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के टॉप 4 में जाने के चांस हैं। हालांकि, ये चारों टीमें अपने दम पर प्लेऑफ्स में नहीं जा पाएंगी। इन सभी टीमों को अगर-मगर की स्थिति से गुजरना होगा। उदाहरण के तौर पर पंजाब किंग्स चाहेगी कि वह अपना आखिरी मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत जाए, जबकि आरआर अपना एक मैच हार जाए। इस तरह उन्हें 15 पॉइंट्स पर प्लेऑफ्स का टिकट मिल सकता है, लेकिन इसके लिए नेट रन रेट भी अच्छा ही रखना होगा, जो इस समय भी अच्छा है, क्योंकि केकेआर भी 15 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है।
कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में अभी 11 पॉइंट्स है, जो 15 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है, लेकिन केकेआर यह दुआ करनी होगी कि पंजाब अपना आखिरी मैच हार जाए और वह अपने दोनों मैच जीतकर प्लेऑफ्स का टिकट कटा ले। हालांकि, आरआर की एक हार भी केकेआर को चाहिए होगी। 15 पॉइंट्स अगर पंजाब के हुए तो नेट रन रेट के आधार पर केकेआर बाहर हो जाएगी।
चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के पास भी प्लेऑफ्स का टिकट हासिल करने का मौका है, लेकिन ये टीमें तो अगर-मगर की स्थिति के साथ भगवान भरोसे हैं, क्योंकि ये टीमें ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स हासिल कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो सीएसके और दिल्ली को अपना-अपना आखिरी मैच जीतना होगा। इसके अलावा दुआ करनी होगी कि पंजाब आखिरी मैच हारे, कोलकाता एक मैच जीते और राजस्थान दोनों मैच हार जाए या कम से कम एक मैच बड़े अंतर से हारे। उस केस में भी इन्हें नेट रन रेट पर ध्यान देना है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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