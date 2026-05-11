RCB के प्लेऑफ में पहुंचने के लगभग 95 प्रतिशत चांस, टॉप-4 के ये प्रबल दावेदार

मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2026 से बाहर करने के बाद आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस में काफी इजाफा आया है। आरसीबी के अब प्लेऑफ में पहुंचने के लगभग 95 प्रतिशत चांसेस है।

रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के रोमांचक मुकाबले में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया। आरसीबी की यह 11 मैचों में 7वीं जीत है और 14 अंकों के साथ टीम पहले पायदान पर पहुंच गई है। आरसीबी के इसी के साथ प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस में बंपर उछाल देखने को मिली है। बेंगलुरु को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बचे तीन मुकाबलों में से कम से कम 1 मैच जीतना होगा, वहीं उनकी नजरें टॉप-2 पर भी होगी। आईए एक नजर डालते हैं प्लेऑफ की दौड़ में शामिल 8 टीमों के चांसेस पर. मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाएंट्स टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है।

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IPL 2026 प्लेऑफ की दौड़ में आरसीबी सबसे आगे TOI के अनुसार मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी गेंद पर रोमांचक जीत दर्ज करने के बाद आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस 94.82 प्रतिशत हो गए हैं, जो इस दौड़ में शामिल 8 टीमों में सबसे अधिक है। वहीं आरसीबी के टॉप-2 में फिनिश करने के चांसेस 63.41 प्रतिशत है।

टॉप-4 के ये प्रबल दावेदार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अलावा आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल के टॉप-4 में सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के लीग स्टेज खत्म करने के सबसे ज्यादा चांसेस है।

91.74 प्रतिशत चांसेस है कि एसआरएच प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेगी। अगर ऐसा होता है तो हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच पहला क्वालीफायर देखने को मिल सकता है।

वहीं गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ में पहुंचने के 87.53 तो पंजाब किंग्स के 84.69 प्रतिशत चांसेस है।

चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, जो फिलहाल टॉप-4 से बाहर है, वह आखिरी समय में टॉप-4 टीमों को झटका दे सकती है। सीएसके के प्लेऑफ में पहुंचने के 58.47 प्रतिशत तो आरआर के 54.33 प्रतिशत चांसेस है।

जबकि केकेआर 19.84 प्रतिशत और डीसी 8.41 प्रतिशत चांसेस के साथ रेस में बनी हुई है।

टॉप-2 में फिनिश करने के किस टीम के कितने चांसेस आरसीबी के टॉप-2 में फिनिश करने के 63.41 प्रतिशत चांसेस है। जबकि एसआरएच के 58.66, जीटी के 54.11 तो पीबीकेएस के 49.52 प्रतिशत है।

सीएसके, आरआर, केकेआर और डीसी अगर यहां से प्लेऑफ में पहुंचती भी है तो टॉप-2 में उनके फिनिश करने के चांसेस काफी कम है।