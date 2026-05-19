एक अनार और 5 बीमार… IPL 2026 के प्लेऑफ्स के आखिरी स्पॉट के लिए है मारामारी, ये 3 टीमें हुईं अंदर
1 अनार और 2 बीमार वाली कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन आईपीएल 2026 में एक अनार और 5 बीमार वाली बात देखने को मिली है। एक पायदान के लिए एक या दो नहीं, बल्कि पांच टीमों के बीच अब जंग है।
एक अनार और दो बीमार वाली कहावत आपने खूब सुनी होगी, लेकिन आईपीएल 2026 में यह कहावत और भी आगे निकल गई है। आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स की रेस को देखें तो आप पाएंगे कि एक अनार और 5 बीमार आपको दिखाई पड़ेंगे। आईपीएल के 19वें सीजन के प्लेऑफ्स के लिए तीन टीमें कन्फर्म हो गई हैं, लेकिन एक स्लॉट के लिए पांच टीमें रेस में हैं। इनमें से दो टीमों की हालत ज्यादा खराब है, जबकि एक टीम 16 अंक तक पहुंच सकती है, जबकि दो टीमें 15-15 अंकों तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में आने वाला हर मैच दिलचस्प होगा।
आईपीएल 2026 के लिए अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई किया। एसआरएच को जैसे ही सीएसके के खिलाफ जीत मिली। वैसे ही न सिर्फ एसआरएच, बल्कि गुजरात टाइटन्स का भी प्लेऑफ्स का टिकट कन्फर्म हो गया। इस तरह अब एक ही पायदान टॉप 4 के लिए बाकी है, जिसके लिए पांच टीमों के बीच रेस है। दो टीमें प्लेऑफ्स की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी हैं। इनमें एक थी लखनऊ सुपर जायंट्स और दूसरी थी पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस।
पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी प्लेऑफ्स की रेस में हैं। मौजूदा समय में पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर पंजाब किंग्स जरूर है, लेकिन पंजाब की टीम ज्यादा से ज्यादा 15 अंकों तक पहुंच सकती है। वहीं, राजस्थान रॉयल्स अब एकमात्र टीम है, जो 16 अंकों तक पहुंच सकती है और अपने दम पर प्लेऑफ्स में जगह बना सकती है। अन्य टीमों को अपने अलावा दूसरी टीमों को नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा।
राजस्थान रॉयल्स के दो मैच बाकी हैं, जो दो ऐसी टीमों के खिलाफ हैं, वो प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो गई हैं। ऐसे में अगर राजस्थान ने अपने दोनों मैच जीते तो प्लेऑफ्स में उनकी टिकट पक्की हो जाएगी। अन्य सभी टीमें बाहर हो जाएंगी। अगर राजस्थान ने एक भी मैच गंवाया तो फिर पंजाब किंग्स और केकेआर के पास प्लेऑफ्स में जाने का मौका होगा। पंजाब का मैच लखनऊ के खिलाफ बाकी है, जबकि केकेआर को मुंबई और दिल्ली से भिड़ना है केकेआर ने अपने दोनों मैच जीते तो केकेआर के खाते में भी 15 पॉइंट हो जाएंगे। ऐसे में नेट रन रेट पर बात आएगी, जो पंजाब का अच्छा है। दिल्ली और सीएसके के पास भी थोड़े बहुत चांस हैं, लेकिन यह तभी संभव है, जब पंजाब और केकेआर अपना एक-एक मैच हारे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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