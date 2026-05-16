CSK की हार से इन 2 टीमों को फायदा, IPL 2026 प्लेऑफ की रेस में लगा रोमांच का तड़का; देखें टॉप-4 टीमें
IPL 2026 Playoff Scenario- चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 के 59वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जाएंट्स के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। सीएसकी की प्लेऑफ की उम्मीदों को इससे तगड़ा झटका लगा है।
IPL 2026 Playoff Scenario- लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ मिली 7 विकेट से हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल 2026 प्लेऑफ की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। पॉइंट्स टेबल में भी सीएसके की टीम 6ठे पायदान पर खिसक गई है। चेन्नई के अब इस सीजन दो और मैच बाकी है, उन मैचों को हर हाल में जीतने के बाद भी उनकी किस्मत की चाबी उनके हाथों में नहीं है। जी हां, सीएसके को अब प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के लिए दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहना होगा। उनकी हार से 2 टीमों को जबरदस्त फायदा हुआ है। आईए एक नजर आईपीएल 2026 प्लेऑफ समीकरण पर डालते हैं-
आईपीएल 2026 प्लेऑफ की रेस में फिलहाल 8 टीमें हैं। लखनऊ सुपर जाएंट्स और मुंबई इंडियंस ही अधिकारिक रूप से टूर्नामेंट से बाहर हुई है। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों के भी प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस ना के बराबर है।
टॉप-4 पर नजर डालें तो डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अलावा गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें प्लेऑफ में पहुंचने के प्रबल दावेदार हैं। जीटी और आरसीबी के खाते में 16-16 अंक है, एक जीत उन्हें यहां से प्लेऑफ का टिकट दिला सकती है। वहीं एसआरएच 14 पॉइंट्स के साथ तीसरे पायदान पर है। उनके अगले दो मैच सीएसके और आरसीबी के खिलाफ है। इन दोनों मुकाबलों को जीतकर वह भी अधिकतम 18 अंकों तक पहुंच सकती है। पंजाब किंग्स फिलहाल पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है।
चौथे पायदान के लिए तीन टीमों के बीच रेस
प्लेऑफ की दौड़ में बनी टीमों में चौथे पायदान के लिए तीन टीमों -पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स- के बीच रेस लगी हुई है। सीएसके की इस हार से आरआर और पीबीकेएस को जबरदस्त फायदा हुआ है। पंजाब की टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप-4 में 13 अंकों के साथ बनी हुई है, वहीं राजस्थान 12 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गई है।
पंजाब किंग्स बचे दो मैच जीतकर अधिकतम 17 अंकों तक पहुंच सकती है, हालांकि उन्हें पिछले 5 मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है।
वहीं राजस्थान रॉयल्स के तीन मैच बाकी है और उनके पास इन तीनों मैचों को जीतकर अधिकतम 18 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका है।
वहीं चेन्नई की गाड़ी अब 16 अंकों से आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर सीएसके को प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करना है तो बचे दो मैच जीतकर सबसे पहले 16 अंकों तक पहुंचना होगा। इसके बाद दूसरी टीमों की हार की दुआ करनी होगी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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