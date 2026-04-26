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IPL 2026 का आधा सफर समाप्त होते ही प्लेऑफ की रेस में लगा रोमांच का तड़का, टॉप-4 में अब ये टीमें

Apr 26, 2026 08:30 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विजय रथ पर सवार पंजाब किंग्स की टीम IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर बनी हुई है। वहीं उनके साथ टॉप-4 में मौजूद बाकी तीन टीमों के खाते में 10-10 अंक है। प्लेऑफ की रेस रोमांचक हो गई है।

IPL 2026 का आधा सफर समाप्त होते ही प्लेऑफ की रेस में लगा रोमांच का तड़का, टॉप-4 में अब ये टीमें

IPL 2026 का आधा सफर समाप्त हो गया है। लीग स्टेज में कुल 70 मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें से 36 मैच शनिवार, 25 अप्रैल तक खेले जा चुके हैं। शनिवार का दिन आईपीएल फैंस के लिए काफी यादगार रहा। DC vs PBKS मुकाबले में फैंस को आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी रनचेज देखने को मिली, वहीं दूसरे मुकाबले में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों पर तूफानी शतक जड़ा, जिस पर सनराइजर्स हैदराबाद ने पानी फेरा। हैदराबाद ने राजस्थान के खिलाफ 229 रनों का टारगेट चेज कर आईपीएल की पांचवीं सबसे बड़ी जीत दर्ज की। DC vs PBKS और RR vs SRH मैच में कुल 986 रन बने, जो आईपीएल में एक दिन में बने सबसे ज्यादा रन है। इस ऐतिहासिक दिन के बाद आईपीएल 2026 प्लेऑफ की रेस और भी रोमांचक हो गई है।

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पंजाब किंग्स की टीम विजय रथ पर सवार

IPL इतिहास की सबसे बड़ी रनचेज को अंजाम देने वाली पंजाब किंग्स की टीम विजय रथ पर सवार है। पंजाब आईपीएल 2026 की एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अभी तक हार का मुंह नहीं देखा है। PBKS ने अभी तक खेले 7 में से 6 मैच जीते हैं, वहीं उनका एक मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ा था। पंजाब के खाते में अब कुल 13 अंक है, उन्हें प्लेऑफ में पहुंचने के लिए ज्यादा पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। अगले 2-3 मैचों में ही उन्हें नॉकआउट राउंड का टिकट मिल जाएगा।

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IPL 2026 पॉइंट्स टेबल के टॉप-4 में ये टीमें

पंजाब किंग्स के साथ आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल के टॉप-4 में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमें हैं। आरआर और एसआरएच 8-8 मुकाबले खेल चुकी है, जबकि आरसीबी ने अभी तक 7 ही मैच खेले हैं। हालांकि इन तीनों टीमों के बराबर 10-10 अंक है। प्लेऑफ की रेस में फिलहाल यहीं टीमें आगे नजर आ रही है।

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CSK, DC और GT की राह मुश्किल

5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में 5वें, दिल्ली कैपिटल्स 6ठे और गुजरात टाइटंस 7वें पायदान पर है। इन तीनों टीमों के खाते में 7-7 मैचों के बाद 6-6 अंक है। इन टीमों को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। प्लेऑफ के लिए कम से कम 16 अंकों की जरूरत होगी। ऐसे में चेन्नई, दिल्ली और गुजरात को बचे 7 में से 5 मैच जीतने होंगे, जो उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए आसान काम नहीं लग रहा है।

MI, LSG और KKR बाहर होने की कगार पर

मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जाएंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2026 से बाहर होने की कगार पर खड़ी है। मुंबई और लखनऊ के 7 मैचों के बाद 4-4 अंक है, वहीं कोलकाता अभी तक इतने ही मैचों में 1 जीत दर्ज कर पाई है। टूर्नामेंट में वापसी करने के लिए इन तीनों टीमों को किसी चमत्कार की दरकार है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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