IPL 2026 प्लेऑफ का गणित दिमाग चकराने वाला; PBKS-RR की हार के बाद बदले समीकरण, जानें कौन किससे आगे

IPL 2026 Playoff Qualification Scenario- राजस्थान रॉयल्स को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। उनके कप्तान ने तो कह दिया है कि आरआर टॉप-4 में पहुंचने की हकदार नहीं है, मगर उनकी टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है।

IPL 2026 Playoff Qualification Scenario- रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2026 के 62वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने आरआर की प्लेऑफ की उम्मीदों को झटका दिया है। इससे पहले रविवार को डबल हेडर में हुए पहले मुकाबले में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को धूल चटाकर प्लेऑफ का टिकट कटाया। पहले 7 में से 6 मैच जीतने वाली पंजाब की टीम अब हार का छक्का लगा चुकी है। उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को भी तगड़ा झटका लगा है। आईए एक नजर उन सभी टीमों के प्लेऑफ समीकरण पर डालते हैं जो क्वालीफाई कर सकती हैं-

गुजरात टाइटंस- शुभमन गिल की अगुवाई वाली जीटी को प्लेऑफ का टिकट हासिल करने के लिए मात्र 2 अंकों की दरकार है। उनका आखिरी मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है जो काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है। अगर जीटी को उस मैच में भी हार का सामना करना पड़ता है तो भी वह प्लेऑफ की दौड़ में बनी रहेगी, मगर फिर उनको क्वालीफाई करने के लिए दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहना होगा।

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सनराइजर्स हैदराबाद- एसआरएच के खाते में फिलहाल 14 अंक है। उनके अगले दो मैच सीएसके और आरसीबी के खिलाफ है। 18 अंकों तक पहुंचने के लिए उन्हें यह दोनों ही मैच जीतने होंगे। अगर उन्हें एक जीत मिलती है तो उनकी गाड़ी 16 पॉइंट्स पर ही अटक जाएगी, जिसके बाद उन्हें प्लेऑफ का टिकट मिलेगा या नहीं यह पूरी तरह दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर करेगी।

सीएसके और आरआर- चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स जैसे टीमों की किस्मत अभी भी उनके हाथों में है। दोनों ही टीमों को 2-2 और मैच खेलने हैं और उन्हें जीतकर वह 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है। मगर यहां एक गलती उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। ऐसे में सीएसके और आरआर को हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा।

पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स- हार का छक्का लगा चुकी पंजाब किंग्स अब मैक्सिमम 15 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है। वहीं टूर्नामेंट की खराब शुरुआत के बावजूद केकेआर भी अगले दो मैच जीतकर इतने ही अंक हासिल कर सकती है। इस समय 15 पॉइंट्स प्लेऑफ का टिकट हासिल करने के लिए काफी नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि जीटी के अलावा 3 टीमें ऐसी हैं जो 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है। ऐसे में पंजाब और कोलकाता को अपने बचे मैच जीतने के साथ इन टीमों की हार की दुआएं करनी होगी।