ऑरेंज कैप की रेस में ईशान किशन ने लगाई लंबी छलांग, विराट कोहली नीचे खिसके, वैभव सूर्यवंशी कहां?
आईपीएल 2026 के 67वें मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप की रेस में परिवर्तन देखने को मिले हैं। ईशान किशन ने लंबी छलांग लगाते हुए मिचेल मार्श, अभिषेक शर्मा और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली नीचे खिसके हैं, देखिए अपडेटेड लिस्ट।
आईपीएल 2026 के 67वें मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप की रेस में परिवर्तन देखने को मिले हैं। ईशान किशन ने लंबी छलांग लगाते हुए मिचेल मार्श, अभिषेक शर्मा और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। आज के मैच में ईशान किशन ने 46 गेंद में 79 रनों की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और तीन छक्के शामिल थे। इसके साथ ही ऑरेंज कैप की रेस में बड़ा उछाल प्राप्त किया है।
साई सुदर्शन के सिर पर है ऑरेंज कैप
ऑरेंज कैप के हालिया लिस्ट के अनुसारस, संतरा टोपी अभी भी गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन के नाम है, जिन्होंने 14 मैचों की 14 पारियों में 49.08 की औसत और 157.92 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 638 रन बनाए हैं। इस दौरान साई सुदर्शन ने 62 चौके और 29 छक्के जड़े हैं।
ईशान किशन की टॉप-5 में एंट्री, वैभव सूर्यवंशी भी
ऑरेंज कैप की रेस में दूसरे स्थान पर साई सुदर्शन के साथी बल्लेबाज शुभमन गिल हैं, जिन्होंने 13 मैचों की 13 पारियों में 47.38 की औसत और 161.68 के स्ट्राइक रेट के साथ 616 रन बनाए हैं। इस सूची में आज के मैच में अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद हेनरिक क्लासेन तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 14 मैचों की 14 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 606 रन 50 की औसत और 159.47 की स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। वहीं, राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 13 मैचों की 13 पारियों में 44.54 की औसत के साथ और 236.33 के कमाल के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 579 रन बनाए हैं और सूची में चौथे स्थान पर मौजूद हैं। ऑरेंज कैप की लिस्ट में ईशान किशन की एंट्री टॉप फाइव में हो गई है। उन्होंने इस सीजन 14 मैचों की 14 पारियों में 40.64 की औसत और 178.37 की कमाल की स्ट्राइक रेट के साथ फुल 569 रन बनाए हैं और पांचवें स्थान पर हैं।
विराट कोहली- अभिषेक शर्मा टॉप-10 में बने हुए
लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज मिचेल मार्श सूची में छठवें स्थान पर खिसक गए हैं। उन्होंने 13 मैचों की 13 पारियों में 43.3 की औसत और 163.19 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 563 रन बनाए हैं। वहीं, अभिषेक शर्मा ने भी 14 मैचों की 14 पारियों में 43.31 की औसत और 206.23 के स्ट्राइक रेट के साथ 563 रन बनाए हैं। वह सातवें स्थान पर मौजूद हैं। आज के मैच में विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा और उन्होंने दो चौकों की मदद से 11 गेंदों में 15 रन ही बनाए। विराट कोहली को ऑरेंज कैप की रेस में नुकसान हुआ है और वह खिसककर आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस सीजन 14 मैचों की 14 पारियों में 557 रन 50.64 की औसत और 163.82 की स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज केएल राहुल ऑरेंज कैप की रेस में नवे स्थान पर हैं। उन्होंने 13 मैचों की 13 पारियों में 44.42 की औसत और 171.94 की स्ट्राइक रेट के साथ 533 रन बनाए हैं। सूची में दसवें और आखिरी स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज संजू सैमसंन हैं, जिन्होंने 14 मैचों की 14 पारियों में 43.3 की औसत और 165.63 की स्ट्राइक रेट के साथ 477 रन बनाए हैं।
SRH VS RCB मैच के बाद ऑरेंज कैप की अपडेटेड लिस्ट
|बल्लेबाज
|मैच
|पारियां
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|4s
|6s
|साई सुदर्शन
|14
|14
|638
|49.08
|157.92
|62
|29
|शुभमन गिल
|13
|13
|616
|47.38
|161.68
|57
|30
|हेनरिक क्लासेन
|14
|14
|606
|50.50
|159.47
|46
|30
|वैभव सूर्यवंशी
|13
|13
|579
|44.54
|236.33
|50
|53
|ईशान किशन
|14
|14
|569
|40.64
|178.37
|57
|29
|मिचेल मार्श
|13
|13
|563
|43.31
|163.19
|51
|36
|अभिषेक शर्मा
|14
|14
|563
|43.31
|206.23
|50
|43
|विराट कोहली
|14
|14
|557
|50.64
|163.82
|59
|21
|केएल राहुल
|13
|13
|533
|44.42
|171.94
|51
|27
|संजू सैसमन
|14
|14
|477
|43.36
|165.63
|53
|24
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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