वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप की रेस में टॉप-5 से बाहर होने की कगार पर! ये खिलाड़ी बने खतरा

IPL 2026 Orange Cap- राजस्थान रॉयल्स को मिला एक हफ्ते का ब्रेक वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप की रेस में टॉप-5 से बाहर कर सकता है। फिलहाल वह 404 रनों के साथ 5वें पायदान पर है। आईए जानते हैं कौन हैं उनके लिए खतरा-

IPL 2026 Orange Cap- राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप की रेस में टॉप-5 से बाहर होने की कगार पर हैं। आरआर को इस समय एक हफ्ते का ब्रेक मिला हुआ है। 1 मई के बाद उनका कोई मैच नहीं हुआ है। राजस्थान अपना अगला मैच 9 मई को खेलने वाली है। यह एक हफ्ते का ब्रेक वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप की रेस में शामिल टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट से बाहर कर सकता है। फिलहाल 15 साल का यह खिलाड़ी 404 रनों के साथ 5वें पायदान पर है, मगर कई खिलाड़ी उनके लिए अब खतरा बन गए हैं। आईए जानते हैं-

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वैभव सूर्यवंशी के साथ टॉप-5 में ये खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप की रेस में 404 रनों के साथ पांचवें पायदान पर हैं। उनके ऊपर ईशान किशन, केएल राहुल, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज क्लासेन 494 रनों के साथ पहले पायदान पर हैं। क्लासेन और वैभव सूर्यवंशी के बीच पूरे 90 रनों का अंतर है।

हेनरिक क्लासेन- 494

अभिषेक शर्मा- 475

केएल राहुल- 445

ईशान किशन- 409

वैभव सूर्यवंशी- 404

केएल राहुल आज बन सकते हैं नंबर-1 दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। अभी तक खेले 10 मैचों में वह 445 रन बना चुके हैं। नंबर-1 पर मौजूद हेनरिक क्लासेन और राहुल के बीच 49 रनों का ही अंतर है। अगर राहुल आज अर्धशतक लगाते हैं तो वह एक बार फिर पहले पायदान पर पहुंच जाएंगे। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से है।

वैभव सूर्यवंशी के लिए ये 9 खिलाड़ी बने खतरा आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी के बाद 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके और वैभव के बीच 50 से भी कम रनों का अंत है। कभी भी कोई खिलाड़ी एक बड़ी पारी खेलकर वैभव सूर्यवंशी को टॉप-5 से बाहर कर सकता है।

चेन्नई सुपर किंग्स के सूंज सैमसन 402 रनों के साथ ठीक वैभव सूर्यवंशी के पीछे 6ठे पायदान पर हैं। वहीं साई सुदर्शन अभी तक 385, रायन रिकेल्टन 380, विराट कोहली 379, शुभमन गिल 378, कूपर कोनोली 377, मिचेल मार्श 367, प्रभसिमरन सिंह 364 और ट्रैविस हेड 361 रन बनाए हैं।

वैभव सूर्यवंशी का अगला मैच कब और किस टीम से? वैभव सूर्यवंशी की टीम राजस्थान रॉयल्स का अगला मैच 9 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ है। इस मैच में वैभव सूर्यवंसी के साथ ऑरेंज कैप की रेस में साई सुदर्शन और शुभमन गिल लड़ाई लड़ेंगे।